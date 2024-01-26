我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

月租1700元 洛市可住704平方呎 金山只能住294平方呎

AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

中國90億人次春運啟動 北京鐵路推現烤披薩、送福字

記者陳政錄／北京即時報導
乘車民眾正準備搭乘G79次，從北京西站開往香港西九龍站的高鐵列車。（記者陳政錄／攝影）
乘車民眾正準備搭乘G79次，從北京西站開往香港西九龍站的高鐵列車。（記者陳政錄／攝影）

中國「春運」26日正式啟動，至3月5日共40天，據中國交通部門預計，期間跨區人員流動量將達破紀錄的90億人次，其中，鐵路預計發送旅客4.8億人次，年增37.9%，作為新冠疫情後首個不再受影響的完整常態化春運，為讓民眾感受年味、提升服務品質，以北京西站為例，今年推出現烤披薩等熱鏈餐食，舉辦新春送福字活動等。北京西站客運車間副主任王秋菊說，春運期間，車站將根據客流情況隨時調整通道，開設快速通道等，確保旅客暢通。

1月26日，北京西站各個候車大廳內，擠滿準備通過閘口下月台乘車的旅客。（記者陳政...
1月26日，北京西站各個候車大廳內，擠滿準備通過閘口下月台乘車的旅客。（記者陳政錄／攝影）

據中國國鐵集團客運部負責人說，今年春運是疫情防控平穩轉段後的首個常態化春運，預計鐵路客流將出現探親流、學生流、務工流、旅遊流疊加，呈現總體高位運行和節前相對平穩、節後相對集中的特徵。

王秋菊表示，春運期間，北京西站預計送旅客492萬人，高峰日為2月7日（臘月二十八），預計將送旅客22萬人。旅客出遊目的地主要集中在鄭州、西安、武漢、長沙等熱門城市以及廣深、成渝、昆明、南寧等方向。

中國大陸「春運」今1月26日正式啟動，至3月5日共40天，有務工者表示，受天氣等...
中國大陸「春運」今1月26日正式啟動，至3月5日共40天，有務工者表示，受天氣等因素影響，一些北京的外來務工者近期提前回家。（記者陳政錄／攝影）

為進一步提升服務品質，中鐵旅集團副總經理田春林說，熱鏈餐食部分，集團提前兩個月就著手策畫，推出了京醬肉絲、焦溜丸子、紅扒牛肉、醬爆鴨片等五款熱鏈套餐，還有驢打滾、艾窩窩等北京特色小吃，所屬天佑京鐵烘焙店也剛推出兩款現烤製的披薩，金色夏威夷披薩和培根披薩，這些熱鏈餐食將以最快速度打包配送到高鐵列車上販售。冷鏈餐食方面，也已形成了13個品種。

工作人員推著熱鏈餐食準備送上列車。（記者陳政錄／攝影）
工作人員推著熱鏈餐食準備送上列車。（記者陳政錄／攝影）

為強化熱鏈餐食服務，中鐵旅集團所屬的天佑京鐵烘焙店去年成立，並剛推出兩款現烤製的...
為強化熱鏈餐食服務，中鐵旅集團所屬的天佑京鐵烘焙店去年成立，並剛推出兩款現烤製的披薩上高鐵列車販售，未來還將有蛋糕、麵包等產品。（記者陳政錄／攝影）

為應付今年春運期間的客流量，在今天上午，負責從北京西開往香港西九龍的長途跨境高鐵列車G79次列車的列車長仲召爽說，列車特意多準備了保溫箱、冰塊，好讓來回程的旅客都能享用到餐食。她還分享，一般奧爾良烤翅較受歡迎，香港的旅客更喜歡雲吞麵，雲南的乘客喜歡三杯雞等，並強調列車組成員將認真落實2024年春運整體目標，讓旅客在春運旅途中進一步增強獲得感、幸福感、安全感。

在北京西站大廳，一家四口收到新春送福字活動的春聯和福字後，開心地合影留念。（記者...
在北京西站大廳，一家四口收到新春送福字活動的春聯和福字後，開心地合影留念。（記者陳政錄／攝影）

另，北京西站在大廳舉辦鐵道文聯新春送福字活動，王秋菊說，為讓民眾感受年節氣氛，車站提前聯繫了書法家，為民眾提供服務。

在送福字活動現場，不少等車民眾利用餘裕時間，領取書法家手寫的春聯、福字等，有一家四口收到後開心的表示，期待龍年行大運，愈來愈好。另一名在北京務工的徐先生受訪說自己即將回河南老家，並指現在才走算是晚的，由於氣候原因，北京去年底，多個工地、零工機會就少了，為避免搶不到票，一些老鄉提前回家，他並指，相較前幾年還有防控措施，或擔心被感染，今年總算能過一個完整的年。

大陸春運今啟動，交通部門預計搭乘鐵路、海空民航，和自駕車等方式，春運40天期間，...
大陸春運今啟動，交通部門預計搭乘鐵路、海空民航，和自駕車等方式，春運40天期間，跨區人員流動量將達破紀錄的90億人次。（記者陳政錄／攝影）

疫情 香港 書法

上一則

開賓利敞篷車載「獅子」遊街 飼主3人遭泰國提告

延伸閱讀

「蒼蘭訣」虞書欣座車高速公路上「倒車」 粉絲跟著倒要被查了

「蒼蘭訣」虞書欣座車高速公路上「倒車」 粉絲跟著倒要被查了
葉門叛軍大鬧紅海惹怒中國？傳北京施壓伊朗約束「否則危及貿易」

葉門叛軍大鬧紅海惹怒中國？傳北京施壓伊朗約束「否則危及貿易」
中國「春運」啟動 東航4架C919首秀

中國「春運」啟動 東航4架C919首秀
山體滑坡 橙縣和聖地牙哥縣之間鐵路客運暫停

山體滑坡 橙縣和聖地牙哥縣之間鐵路客運暫停

熱門新聞

「仙劍奇俠傳4」片尾畫面竟然有一輛車。（取材自微博）

古裝劇「仙劍4」離譜穿幫鏡頭 男女主中間竟然有一輛車

2024-01-19 23:23
圖為上班族示意圖。（取材自Unsplash／Razvan Chisu）

4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割

2024-01-23 19:01
威爾即將同時迎來5名子女的誕生。（翻攝自@lizzyashmusic tiktok）

床戰5女都「中獎」 男歌手當5寶爸、拍6人全家福

2024-01-20 19:38
不同血型的人，告白風格也不一樣。示意圖，非當事人及事物。(Unsplash/Ryan Jacobson)

4血型「用什麼方式告白」：O型有愛大聲說、這血型卻愛繞遠路

2024-01-18 20:45
小壁虎被放置在馬桶水箱上，露出一顆頭直勾勾的盯著前方的主人看。（圖／翻攝自抖音 @valeriel0vesy0u）

被飼主強制共浴 壁虎全程睜大雙眼：人類真沒界線

2024-01-17 19:27
蓋茲表示，AI將在未來五年內改變世人的生活。（路透）

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

2024-01-17 07:14

超人氣

更多 >
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技
目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒
被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店

被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程
波城中國留學生威脅砍斷民主人士雙手 陪審團判決罪成

波城中國留學生威脅砍斷民主人士雙手 陪審團判決罪成