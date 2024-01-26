我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

月租1700元 洛市可住704平方呎 金山只能住294平方呎

AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

開賓利敞篷車載「獅子」遊街 飼主3人遭泰國提告

編譯徐榆涵／即時報導
一頭戴著頸圈的獅子，乘坐一輛賓利的白色敞篷車後座，奇景吸引眾人注視。（取材自YouTube/ETNow）
一頭戴著頸圈的獅子，乘坐一輛賓利的白色敞篷車後座，奇景吸引眾人注視。（取材自YouTube/ETNow）

泰國芭達雅警方近日逮捕一名女子，因為她讓自己飼養的一頭獅子搭著敞篷車「環遊」，恐面臨監禁或罰款。

BBC等報導，根據網路上流傳的影片顯示，一頭戴著頸圈的獅子，乘坐一輛賓利的白色敞篷車後座，奇景吸引眾人注視。

影音來源：ETNow

泰國法律規定，個人可以申請飼養獅子的許可證，但不能將其帶到公共場所。

泰國當局指出，獅子的女飼主為孔松能（Sawangjit Kosoongnern），聲稱是跟叻丕府（Ratchaburi）一名泰國男子購買並合法註冊飼養這頭幼獅，飼主曾提出申請想把獅子轉移到芭達雅，不過並未獲得批准，於是她請其斯里蘭卡男性友人駕車，協助運送獅子。

報導指出，飼主違反未經許可持有受管制野生動物的指控，可判處1年監禁和最高10萬泰銖（約2980美元）罰款。

此外，警方還試圖起訴負責開車載運的斯里蘭卡男子，他將獅子養在租來的泳池別墅內，但由於已離境，因此無法起訴。他因將受管制的野生動物帶入公共場所而被指控，可判處最高6個月監禁和5萬泰銖罰款。

據了解，泰國目前有224頭合法擁有的獅子。

泰國 斯里蘭卡

上一則

比原訂計畫多飛14倍距離 NASA火星直升機「創新號」功成身退

下一則

中國90億人次春運啟動 北京鐵路推現烤披薩、送福字

延伸閱讀

蘇利文將晤王毅 聚焦紅海局勢

蘇利文將晤王毅 聚焦紅海局勢
蘇利文再會王毅？ 傳二人將在泰國見 聚焦紅海局勢

蘇利文再會王毅？ 傳二人將在泰國見 聚焦紅海局勢
世界星巴克價格 中國1天工資只能買6杯拿鐵 遠不及韓、日

世界星巴克價格 中國1天工資只能買6杯拿鐵 遠不及韓、日
泰國驚見幼獅搭豪車兜風 飼主違法恐吃牢飯與罰款

泰國驚見幼獅搭豪車兜風 飼主違法恐吃牢飯與罰款

熱門新聞

「仙劍奇俠傳4」片尾畫面竟然有一輛車。（取材自微博）

古裝劇「仙劍4」離譜穿幫鏡頭 男女主中間竟然有一輛車

2024-01-19 23:23
圖為上班族示意圖。（取材自Unsplash／Razvan Chisu）

4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割

2024-01-23 19:01
威爾即將同時迎來5名子女的誕生。（翻攝自@lizzyashmusic tiktok）

床戰5女都「中獎」 男歌手當5寶爸、拍6人全家福

2024-01-20 19:38
不同血型的人，告白風格也不一樣。示意圖，非當事人及事物。(Unsplash/Ryan Jacobson)

4血型「用什麼方式告白」：O型有愛大聲說、這血型卻愛繞遠路

2024-01-18 20:45
小壁虎被放置在馬桶水箱上，露出一顆頭直勾勾的盯著前方的主人看。（圖／翻攝自抖音 @valeriel0vesy0u）

被飼主強制共浴 壁虎全程睜大雙眼：人類真沒界線

2024-01-17 19:27
蓋茲表示，AI將在未來五年內改變世人的生活。（路透）

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

2024-01-17 07:14

超人氣

更多 >
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技
目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒
被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店

被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程
波城中國留學生威脅砍斷民主人士雙手 陪審團判決罪成

波城中國留學生威脅砍斷民主人士雙手 陪審團判決罪成