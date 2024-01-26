開賓利敞篷車載「獅子」遊街 飼主3人遭泰國提告

一頭戴著頸圈的獅子，乘坐一輛賓利的白色敞篷車後座，奇景吸引眾人注視。（取材自YouTube/ETNow）

泰國 芭達雅警方近日逮捕一名女子，因為她讓自己飼養的一頭獅子搭著敞篷車「環遊」，恐面臨監禁或罰款。

BBC等報導，根據網路上流傳的影片顯示，一頭戴著頸圈的獅子，乘坐一輛賓利的白色敞篷車後座，奇景吸引眾人注視。

影音來源：ETNow

泰國法律規定，個人可以申請飼養獅子的許可證，但不能將其帶到公共場所。

泰國當局指出，獅子的女飼主為孔松能（Sawangjit Kosoongnern），聲稱是跟叻丕府（Ratchaburi）一名泰國男子購買並合法註冊飼養這頭幼獅，飼主曾提出申請想把獅子轉移到芭達雅，不過並未獲得批准，於是她請其斯里蘭卡 男性友人駕車，協助運送獅子。

報導指出，飼主違反未經許可持有受管制野生動物的指控，可判處1年監禁和最高10萬泰銖（約2980美元）罰款。

此外，警方還試圖起訴負責開車載運的斯里蘭卡男子，他將獅子養在租來的泳池別墅內，但由於已離境，因此無法起訴。他因將受管制的野生動物帶入公共場所而被指控，可判處最高6個月監禁和5萬泰銖罰款。

據了解，泰國目前有224頭合法擁有的獅子。