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找針孔攝影機哪種方法最有效？從0元到400元都有

編譯季晶晶／綜合外電
根據CNBC實測，偵測隱藏式攝影機的常見方法難有100%的效果。(取材自亞馬遜網站)
根據CNBC實測，偵測隱藏式攝影機的常見方法難有100%的效果。(取材自亞馬遜網站)

旅館房間、租屋，甚至是飛機洗手間裡，不時會傳出被安裝針孔攝影機的親聞，鬧鐘、空氣清新劑、水瓶、牙刷架和相框等常見用品都可能「藏汙納垢」，影像還可以直接傳輸至手機，嚇壞出門在外的人。財經網站CNBC請來一家新加坡技術公司，以常見偵測方法在家居環境下進行實測，想知道哪種方法能最有效地找出事先放置的27個隱藏式攝影機。

首先是零成本方法，也就是用肉眼檢查。20分鐘後只發現一個嵌在鬧鐘裡的攝像頭。

其次利用手機。下載一款年費25美元的應用程式，獲得房裡有22個裝置連網但沒有攝像頭的成果回報。使網路建議方法，打開手機手電筒仔細檢查，也只找到三個攝像頭，分別在Wi-Fi中繼器、襯衫上的鈕扣，以及泰迪熊一隻眼睛後面。

接著測試價格100到200美元的無線電頻率探測器。這種設備只能在攝像頭打開並連接到Wi-Fi時才找得到，意味拿使用SD卡儲存數據的攝像頭莫可奈何。而且假警報頗多。在不停地發出擾人蜂鳴聲後一無所獲。

第四種是要價50美元的濾鏡檢測器。這種裝置使用紅外線雷射燈，攝像頭反射回來後會形成一個紅點。問題是使用者必須很靠近攝像頭才起得了作用。結果多找到兩個針孔攝景機，在精油擴香儀和Wi-Fi無線傳輸器上。

最後測試的是較先進的濾鏡檢測器。外觀類似雙筒望遠鏡、同樣是捕捉攝像頭反射出來的光線，但可以站得比較遠，且不管光線明亮或暗淡都行，但使用時角度很重要，要直視鏡頭才看得到。最後共找到11個攝像頭，比其他所有方法加起來的都多，包括藏在紙巾盒、皮包，以及桌下文件夾裡等地方的。但這台設備的成本也最貴，高達400美元。

測試人員最後找到27個隱藏式攝影機裡的17個，成績不差但也不算好，尤其是考慮到前後花費的時間，畢竟大部分在外旅行、回旅館房間已筋疲力盡的人，都不會想花上一個多小時仔細查看每個角落。

檢測 新加坡

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