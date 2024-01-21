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新版「辣妹過招」第2個周末賣1170萬 蟬聯北美票房冠軍

中新社／洛杉磯21日電
「辣妹過招」北美票房第一。（美聯社）
「辣妹過招」北美票房第一。（美聯社）

新版歌舞喜劇片「辣妹過招」（Mean Girls）票房勝出，奪得最新一期北美周末票房冠軍。據票房統計網站BoxOfficeMojo1月21日發布的電影市場數據，35部影片北美周末票房（1月19日至21日）報收約6225萬美元。 

該網站更新數據顯示，12日亮相的「辣妹過招」以約2864萬美元首映周末票房，力壓同日上映的「 蜂刑者」（The Beekeeper），成為當周北美周末票房冠軍。第二個上映周末儘管票房環比下跌59.1%，「辣妹過招」仍以約1170萬美元輕鬆蟬聯榜首。

新版「辣妹過招」改編自2004年的同名電影和百老匯音樂劇，繼續由艾美獎金球獎得主蒂娜費（Tina Fey）擔綱編劇。與20年前的第一部相比，該片首映周末票房有所增長，迄今北美累計票房約5005萬美元、總票房約6625萬美元。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.3、MTC評分58、爛番茄新鮮度70%（200評），CinemaScore打分為B，四項評分均不及前作。 　　

傑森史塔森主演「蜂刑者」。（圖／車庫提供）
傑森史塔森主演「蜂刑者」。（圖／車庫提供）

傑森史塔森（Jason Statham）主演的「 蜂刑者」第二個上映周末票房環比下跌48.8%，以約848萬美元續居榜單次席。這部驚悚動作片北美累計票房現約3114萬美元、總票房約7534萬美元。 　　

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演的奇幻歌舞喜劇片「旺卡」（Wonka），此番周末票房環比下跌23.9%，以約644萬美元蟬聯北美周末票房季軍。該片迄今北美累計票房約1.87億美元、總票房約5.32億美元。 　　

「旺卡」第三名。(圖／華納兄弟提供)
「旺卡」第三名。(圖／華納兄弟提供)

同為2023年聖誕節前夕上映的「愛愛愛上你」（Anyone But You）和「飛鴨向前衝」（Migration），分別以約540萬美元和530萬美元周末票房列本期榜單第4位和第5位。愛情喜劇片「愛愛愛上你」北美累計票房現約6422萬美元，總票房突破1億美元。動畫片「飛鴨向前衝」北美累計票房現約9467萬美元，總票房接近1.92億美元。 　　

19日亮相的科幻驚悚片「國際空間站」（I.S.S.）是本期北美周末票房十強唯一上榜新片，以約302萬美元首映周末票房登上榜單第7位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分5.7、MTC評分52、爛番茄新鮮度62%（111評），CinemaScore打分為C－。

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