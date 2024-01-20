床戰5女都「中獎」 男歌手當5寶爸、拍6人全家福

威爾即將同時迎來5名子女的誕生。（翻攝自@lizzyashmusic tiktok）

知名創作者威爾（Zeddy Will）日前被「妻子」公開喜訊，包含女音樂人阿希莉格（Lizzy Ashliegh）在內的五名女子全都懷上他的孩子，瞬間升格五寶爸的同時，也維持了孩子媽媽們的友好關係，甚至還一同舉辦了產前的寶寶派對，千萬網友爭相傻眼朝聖，笑稱威爾堪稱近代最瘋狂的新手爸。

綜合TMZ等外媒報導，現年29歲、來自紐約布魯克林 的阿希莉格在抖音 （TikTok ）、Instagram等社群平台發文，透露自己和四名孕婦將共同舉辦一場寶寶派對，正當粉絲們疑惑五名女主角是否原本就是好朋友才這樣決定的同時，阿希莉格才揭露原因指出，其實五名新生兒的生父「都是同一個人」，那就是同樣身為音樂創作者的威爾，讓網友全愣在原地。

「一切的發生都是有原因的」，面對粉絲們的提問，阿希莉格表示，在場的五人都沒有辦法改變小孩生父是誰的事實，因此在討論後才決定共同組成一個大家庭，並證實不僅僅是五名孕婦已經達成共識，彼此的家庭也表態支持，認為這樣對新生兒來說會是最好的安排。影片廣為流傳後已經有破千萬次的觀看、紛紛笑稱威爾「太瘋狂」、「根本是惡作劇等級的喜訊」。

激戰5女通通中獎！美男星「秒變5寶爸」 爽拍超狂全家福

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