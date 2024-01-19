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500萬片馬賽克拼貼如米勒油畫 台灣嘉義縣變打卡熱點

記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣新港鄉板頭厝「海賊庄」休閒農場，有民眾拍攝彎腰撿拾穗畫面，媲美法國畫家米勒著名作品「拾穗者」，現已成打卡熱點。（圖／謝東哲提供）
嘉縣新港鄉板頭厝「海賊庄」休閒農場，有民眾拍攝彎腰撿拾穗畫面，媲美法國畫家米勒著名作品「拾穗者」，現已成打卡熱點。（圖／謝東哲提供）

台灣知名交趾陶工藝師謝東哲於嘉義縣新港鄉板頭厝打造「海賊庄」休閒農場，未完工啟用已引爆民眾打卡熱潮，建築外觀運用多達500萬片馬賽克拼貼而成，宛如油畫畫作，建築豎立稻田中，民眾拍下稻田收割拾穗照，像極現實版米勒拾穗在網上引起關注熱潮。

謝東哲表示，板頭厝是生產馬賽克重鎮，他投入行業數十年，累積剩下的馬賽克達40噸以上，為重現板頭厝早年榨油產業風華，推動產業發展平台，以板頭厝的古名海賊庄合法申請興建「海賊庄」休閒農場，也重新賦予500多萬片馬賽克新生命。

謝東哲說，將自製略有暇疵的馬賽克餘料，動員20多名藝師花了2年的時間，一塊塊貼在建築內外觀的立面牆上，日前拆鷹架後，休閒農場外觀宛如大型公共藝術座落，更完美融入周邊農村田野景緻，效果出乎意料的好。

台灣知名交趾陶工藝師謝東哲於嘉縣新港鄉板頭厝打造「海賊庄」休閒農場，完工前已引爆...
台灣知名交趾陶工藝師謝東哲於嘉縣新港鄉板頭厝打造「海賊庄」休閒農場，完工前已引爆民眾打卡熱潮。（圖／謝東哲提供）

日前稻田收割捲成稻草卷，謝東哲幾位友人來訪，見農場兩側的稻田收割完殘留一些稻穗，又剛好有人家裡養了幾隻雞，靈機一動，大家就下田拍攝撿拾稻穗照。

沒想到嘉義農村版的彎腰撿拾穗畫面，媲美法國畫家米勒著名作品「拾穗者」，經上傳網路後引發熱烈討論，紛紛尋問地點，「海賊庄」休閒農場啟用前，外觀已搶先成打卡新熱點。

台灣知名交趾陶工藝師謝東哲於嘉縣新港鄉板頭厝打造「海賊庄」休閒農場，完工前已引爆...
台灣知名交趾陶工藝師謝東哲於嘉縣新港鄉板頭厝打造「海賊庄」休閒農場，完工前已引爆民眾打卡熱潮。（圖／謝東哲提供）

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