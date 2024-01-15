足球／梅西蟬聯世界足球先生 關鍵在「好人緣」這些國家隊隊長都挺他

梅西當選2023年度最佳男子球員。 （美聯社）

國際足聯（FIFA）2023年度頒獎典禮在英國舉行。阿根廷球星梅西 (Lionel Messi)擊敗挪威中鋒哈蘭德（Erling Haaland）和法國隊隊長姆巴佩(Kylian Mbappé)，當選2023年度最佳男子球員，他也因此蟬聯世界足球 先生。

根據國際足聯規則，年度獎項評選由各國家隊主帥、隊長以及記者、球迷參與。每位投票 者手握第一順位（5分）、第二順位（3分）、第三順位（1分）共計三張選票，得分最高者獲得年度最佳球員獎項。

36歲的梅西和23歲的哈蘭德同樣收穫48分。不過，梅西憑藉在隊長投票中收穫更多第一順位首選提名，從而力壓「後輩」，繼去年10月捧得金球獎後再得一座個人獎杯。25歲的姆巴佩獲得35分。

包括姆巴佩、南韓孫興慜、克羅埃西亞的莫德里奇(Luka Modrić)、英格蘭的凱恩(Harry Kane)、波蘭的萊萬(Robert Lewandowski)，都把第1名選票都投給了梅西。

作為阿根廷隊隊長，梅西把第一票投給了哈蘭德，第二票給了姆巴佩，第三票則給了他年輕的阿根廷隊友阿爾瓦雷斯(Julian Alvarez)。身為法國隊隊長的姆巴佩將前兩票分別投給梅西和哈蘭德，第三票則給了比利時中場德布勞內（Kevin de Bruyne）。

這是梅西職業生涯第八次當選世界足球先生，他也成為獲得此榮譽最多的球員。不過，目前效力於邁阿密國際的梅西正在為新賽季備戰，並沒有出席當晚的頒獎典禮。