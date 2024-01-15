2024「全球最安全航空公司」紐西蘭航空奪冠 長榮排第14

AirlineRatings.com公布2024年全球最安全航空排名，紐西蘭航空奪冠。（路透）

知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com，15日公布「2024年前25家最安全航空公司排名」，紐西蘭航空公司奪下排行榜冠軍，去年榜首澳洲 航空（Qantas）則退居第2名，維珍澳洲航空公司（Virgin Australia）名列第3，台灣的長榮 航空則位居第14名。

AirlineRatings.com每年都會公布全球最安全航空公司名單，評估全球385家航空公司的飛行紀錄以及嚴重事故、最近的致命事故、行業領先的安全措施、專家飛行員培訓評估，以及每家航空公司機隊的年齡等。

而2024年全球航空安全評比，今年冠軍由紐西蘭航空奪冠，第2名澳洲航空，第3名是維珍澳洲航空。第4名至第10名依序是阿提哈德航空、卡達航空、阿聯酋航空、全日空航空、芬蘭航空、國泰航空和阿拉斯加航空。

第11名至第25名則分別是，北歐航空、大韓航空、新加坡 航空、 長榮航空、英國航空、土耳其航空、 TAP葡萄牙航空、漢莎航空/瑞士航空集團、荷蘭皇家航空、日本航空、 夏威夷航空、美國航空、法國航空、加拿大航空集團和美國聯合航空公司。