「繁花」王家衛鏡頭寫的是香港不是上海？原著作者這麼解讀

「繁花效應」在上海持續回響，多處晉升為打卡熱地。（中新社）

王家衛導演的最新作品電視劇「繁花 」最近在內地迅速走紅。不僅上海本地觀眾津津樂道，各地年輕人也忙著追劇。更有趣的是，「繁花」中的諸多香港 元素，引發在滬港企港商關注，一股久違的滬港懷舊風一時興起。

「有人覺得，導演用鏡頭寫的是香港，不是上海；我倒是覺得，上海和香港，本來就是這樣深深連結在一起的。小說中如此，電視劇也是。」在「繁花」原著作者、茅盾文學獎獲得者金宇澄看來，從紙本到熒屏，「繁花」幕後是濃濃的滬港兩地情。

「繁花」第10集，鍾鎮濤扮演的香港「廚神」突然「空降」上海黃河路美食街，在寶總和爺叔的幫助下，幫助了陷入困境的至真園女老闆李李。劇中「廚神」駕到，盛況空前，觀眾跟著鏡頭領略了「仙鶴神針」「船王炒飯」等琳瑯滿目、活色生香的港式粵菜，頂尖技藝在短短數分鐘內以極富衝擊力的近景呈現，引來網上熱議。

上海開埠180餘年，是一個五方雜處、中西交融的文化大碼頭，也是南北佳肴薈萃之地。20世紀90年代，上海黃河路美食街初興，街頭巷尾特色飯館百餘家，口味各不相同，但上海本幫與粵港菜系，一直占上風。

劇中至真園原型之一——黃河路苔聖園酒家的總經理祁文回憶，幾乎絕大多數精通本幫菜的餐館，也同時兼營港味粵菜。「滬港口味，天然融合，這就是一種上海特色。」

金宇澄的解讀則更加直白，他認為，改革開放最初的一個階段，香港就是上海人最熱衷、最夢想的城市之一。「上海的很多家庭與香港有著千絲萬縷的聯繫，或者是你自己，或者是你周圍的人，家裡有親戚在香港。」他用上海方言生動講述了滬港緣分。

金宇澄舉了小說「繁花」中眾多香港元素中的一個細節，理髮師傅將一張香港明信片插在鏡子邊沿，而且要把正面的香港風景儘量露出來，很自豪地告訴別人：「這是親戚寄來的」。金宇澄的家族記憶也影響了他在「繁花」中的諸多描述，比如，主人公阿寶與雪芝談戀愛，言談中多少離不開「香港」。順水推舟，王家衛在電視劇版中，索性將雪芝的人生目的地直接改寫成了香港。

金宇澄認為，導演很好地處理了「上海與香港」的雙城故事，而不是簡單給上海貼上「香港標籤」。而作為原著作者，更是與導演理念一致，感同身受。

王家衛出生在上海，五歲隨父母到香港，但家裡的哥哥姐姐留在了上海，另外還有20多個表兄表姐也留在上海，他們與「繁花」中的人物基本上是同一代人。拍《花樣年華》、《2046》乃至《一代宗師》，王家衛的語料庫裡基本不提「鄉愁」，但「繁花」全劇卻處處是鄉愁。

金宇澄說，導演特別打動他的一點是，第一次見面，他就說「你寫的其實就是我哥、我姐的事情。」

近日「繁花」大結局播出，讓正在追劇的一些在滬港商也拍案叫絕。因為美食橋段較多，近期滬上港味茶餐廳的訂單量飆升，尤其是劇中展示的一款大眾化餐食——乾炒牛肉河粉，更是火「出圈」，外賣平台下單排隊量激增，平均送達時間超過1小時。

20世紀90年代進入上海的茶餐廳品牌「避風塘」以乾炒牛河等特色菜品聞名，其門店至今仍堅持每天手工拉粉。上海避風塘的工作人員說，滬港兩地飲食習慣雖有些微差異，但總體而言，在創意菜和運營模式上，是相互影響、彼此促進的。

大約在1998年，避風塘邀請一批香港廚師「登陸」上海。其中有一位如今已是年近七旬的名廚，仍在擔任上海避風塘的餐飲顧問。「近些年，香港品牌在上海，也學到很多。」上海避風塘美食有限公司相關負責人說。

還有長期在滬經營洋酒及飲料國際貿易的港企代表欣喜地說，純屬巧合，在劇版「繁花」中該企業代理的部分特色酒品入列，成為故事背景的一小部分，雖然僅出現短短幾秒，也讓大家有了一種參與感。

如今，「繁花」收官，其溢出效應仍在持續。不僅是美食、飲品，還有帶著濃濃港風的流行音樂、潮流服飾等，曾經或多或少影響了上海乃至內地不同人群，融入日常工作生活的方方面面，形成一段段美好的集體記憶。