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2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶

記者陳宏睿／台中即時報導
2024年是甲辰年有生肖會沖犯太歲，命理師楊登嵙分享沖犯太歲的民俗觀念。(圖:楊登嵙提供)
2024年是甲辰年有生肖會沖犯太歲，命理師楊登嵙分享沖犯太歲的民俗觀念。(圖:楊登嵙提供)

今年是2024年歲次是甲辰年，命理師楊登嵙說，今年生肖屬龍、屬狗分別為「值太歲」、「沖太歲」，沖犯太歲的生肖，通常會有雜事多、小病痛、大好大壞等狀況，不過只要秉持保守、不躁進，配合安太歲等民俗方式，即可達到趨吉避凶的效果，不用太過擔心。

楊登嵙說，太歲乃天上煞神之一，以天干地支相配後，衍生六十甲子，每一甲子有一位太歲星君輪值於人間，民俗尊稱為「太歲」或「歲君」，所以每12年值太歲一次，每六年又與太歲正沖一次，也就是每個人每6年就犯一次太歲。

楊登嵙說，2024年歲次甲辰年，生肖屬龍為「值太歲」，屬狗為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」，俗諺云「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財」。

他說，民眾一定會問「沖犯太歲一定很衰嗎」，其實不管「值太歲」或「沖太歲」，沖犯太歲的生肖，一定有三件事情發生，收首先是雜事多，其次是小病痛多而明顯，最後是大好大壞，尤其是經營事業或有業績的人，好的是忙中取財，壞的是很忙碌反而破大財。

他說，今年若沖犯太歲的生肖，可以利用下列四個方式達到趨吉避凶的效果，而且太歲年一過，第二年運勢往往能吉星高照，事業、財運、健康、感情都能轉好運，而且非常好運。

一、安太歲：

「犯太歲」要安太歲，只要安奉得宜，就可大事化小，小事化無，至於來不及於年初安奉，也可在整年中隨時安奉，由於值年太歲只有一位，故無需重覆安奉。安太歲主要是為了安穩心神，唯有神情穩定自在，才能啟發勝妙的智慧，淨除諸貪惡習，達到真正的消災解厄。

二、勿貪求：

心情越自在自如的人，越無所貪求，越能喜心布施，濟助於人，廣造一切種種善德，自然會增長無上的福樂，進而四時無災、八節有慶、運好財來、闔家平安、諸事順遂。

三、適當休息：

雜事多又不懂照顧身體，小病痛會特別多而明顯，因此要適當休息，保養身體，勿操勞。

四、宜保守：

「犯太歲」十之八九運氣是不好的，因此，要保守，不可躁進，就能趨吉避凶。

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