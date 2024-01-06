我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加航空起飛後整片窗戶飛走 緊急降落波特蘭

拜登展開2024年造勢 賓州演說狂轟川普「失敗者、有病」

中國第3代自主超導量子電腦「本源悟空」 上線運行

記者陳宥菘／即時報導
中國第三代自主超導量子電腦「本源悟空」6日上午9時正式上線運作。（取自中國科學報）
中國第三代自主超導量子電腦「本源悟空」6日上午9時正式上線運作。（取自中國科學報）

中國第三代自主超導量子電腦「本源悟空」6日上午9時在本源量子運算科技正式上線運作，這台量子電腦搭載72位元自主超導量子晶片「悟空芯」，是目前中國最先進的可程式、可交付超導量子電腦。不過，研究團隊成員坦言，當前中國的水準與與世界量子計算強國間「尚有不小差距」。

綜合央視、中國科學報報導，安徽省量子計算工程研究中心副主任孔偉成表示，「本源悟空」匹配了本源第三代量子計算測控系統「本源天機」，在中國國內首次真正落地了量子晶片的批量自動化測試，量子計算機的整機運作效率提升了數十倍。

此次發布的中國第三代72位元超導量子電腦取名為「悟空」，寓意如神話人物孫悟空般「72變」。

量子運算晶片安徽省重點實驗室副主任賈志龍指出，「悟空」搭載的72位元超導量子晶片「悟空芯」在中國首條量子晶片生產線上製造，共有198個量子比特，其中包含72個工作量子位元和126個耦合器量子位元。

超導量子電腦是基於超導電路量子晶片的量子電腦。國際上，IBMGoogle量子電腦均採用超導技術路線。

不過，中國第三代可交付超導量子電腦科研團隊主要負責人、中國科學院量子資訊重點實驗室副主任郭國平坦言，中國可交付自主超導量子電腦與世界量子計算強國間「尚有不小差距」。

據了解，本源量子第一代、第二代超導量子電腦均已交付中國用戶使用。本源量子擁有中國首條量子晶片生產線、首款量子電腦作業系統、首個量子運算測控系統。本源量子計算專利數排名中國第一、全球第六。

晶片 Google IBM

上一則

英國海軍急徵核潛艦指揮官 竟在社群網站登廣告

下一則

阿拉斯加航空起飛後整片窗戶飛走 緊急降落波特蘭

延伸閱讀

TechInsights拆解華為最新款筆電：內部5奈米晶片是台積電製

TechInsights拆解華為最新款筆電：內部5奈米晶片是台積電製
美晶片法案發出第二筆補助金 這家公司獲1.62億美元

美晶片法案發出第二筆補助金 這家公司獲1.62億美元
完全符合美國政策 輝達中國特供版AI晶片或第2季量產

完全符合美國政策 輝達中國特供版AI晶片或第2季量產
不想失去中國市場 輝達再推特製晶片「H20」估下季量產

不想失去中國市場 輝達再推特製晶片「H20」估下季量產

熱門新聞

有的人性格特別和藹可親，讓人容易親近。（Unsplash＠／Priscilla Du Preez ）

四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近

2024-01-04 20:43
什麼星座的人更可能在新的一年走好運呢？(取材自pexels/攝影Andrea Piacquadio)

2024年最好運？4星座上榜 第1名「幸運女神看了都害怕」

2023-12-30 23:12
在2024年，3生肖運勢一路旺到年底，能享受一整年的榮華富貴。（取材自Unplash）

2024運勢 3生肖一路旺到年底 事業升官、數錢數到手軟

2024-01-01 23:45
奧克拉荷馬州諾曼熱狗餐廳「Spirals」的客人查佩爾20日用餐時拍下了一張照片，可見到老闆站在接近空無一人的餐館門口，鬱鬱寡歡地看著窗外。隨著這張照片在臉書上暴紅，讓這家熱狗餐廳客人絡繹不絕。（照片翻攝：FACEBOOK / Nick Chappell）

「鬱鬱寡歡的老闆站在門口往外看」 這張照片讓餐廳瞬間暴紅

2023-12-29 06:09
能登半島輪島市在強震後發生火災，從衛星影像可見災情極廣。（歐新社）

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

2024-01-03 16:40
好萊塢新生代男星提摩西夏勒梅的電影「旺卡」重回北美票房第一。(美聯社)

「水行俠2」北美票房慘跌 「旺卡」重回榜首

2023-12-31 20:11

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍