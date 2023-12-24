我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

2場戰爭、50場選舉 明年全球經濟遇日益升高的地緣政治風險

「不會發現更好男人」英內政大臣謔稱對妻下藥維持婚姻

編譯盧思綸／即時報導
英國內政大臣柯維立開玩笑稱對妻子下藥來維持婚姻，遭婦女權益團體砲轟失言後，柯維立表示對私下場合的不當言論致歉。（歐新社）
英國內政大臣柯維立開玩笑稱對妻子下藥來維持婚姻，遭婦女權益團體砲轟失言後，柯維立表示對私下場合的不當言論致歉。（歐新社）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國內政大臣、前外相柯維立（James Cleverly）才誓言打擊下迷藥歪風，同日便開玩笑稱在妻子飲料中下迷藥來維持婚姻無傷大雅，遭婦女權益團體砲轟失言、下台負責後，柯維立表示對私下場合的不當言論致歉。

英國新聞聯合社（PA Media）報導，英國近來下藥事件猖獗，自2022年5月至2023年4月，英格蘭和威爾斯累計多達6732起注射迷藥事件，因此英國政府矢言祭出對策打擊下藥歪風。

然而，英國星期日鏡報（Sunday Mirror）報導，本月稍早，柯維立出席唐寧街宴會，席間竟對女性賓客開玩笑說：「每晚在妻子飲料中加入一點點羅眠樂（Rohypnol），如果只有一點點不算犯法」。

柯維立還補充，婚姻長久之道是確保伴侶「總是處於輕度鎮靜狀態，這樣她就永遠不會發現外面有更好的男人。」

羅眠樂是強度微烈的安眠藥，俗稱「約會強暴丸」。

此番言論隨即招致批評，對此柯維立發言人回應：「在私下談話的情況下，柯維立以顯然是諷刺的笑話處理尖銳問題，他對此表示歉意。」

工黨影子內政大臣古柏（Yvette Cooper）在社群X批評「下藥是非常嚴重且毀壞力十足的犯罪」，「堂堂內政大臣，負責打擊針對女性暴力的官員，居然認為這可以拿來開玩笑。這要受害者如何相信他會認真對待這項犯罪？」

英國平權慈善組織「福西特協會」（Fawcett Society）執行長奧肖斯基（Jemima Olchawski）形容柯維立的言論「令人作嘔」。

事實上，柯維立幾周前才因為用「不當語言」指涉工黨議員科寧翰（Alex Cunningham）挨批而致歉。

平權

上一則

「水行俠2」北美票房稱冠 「旺卡」被擠到第二名

下一則

研究：工作不到半年員工39%計畫1年內離職 增6個百分點

延伸閱讀

娛樂／「愛是您・愛是我」導演 後悔拿胖當笑點

娛樂／「愛是您・愛是我」導演 後悔拿胖當笑點
班克西新作現身倫敦 不到1小時就被偷 竊賊抓到了

班克西新作現身倫敦 不到1小時就被偷 竊賊抓到了
重量級娛樂雜誌點名他們是年度輸家 哈利與梅根不服？

重量級娛樂雜誌點名他們是年度輸家 哈利與梅根不服？
曾推動英中關係黃金時代 卡麥隆稱事態改變：中國構成英主要安全挑戰

曾推動英中關係黃金時代 卡麥隆稱事態改變：中國構成英主要安全挑戰

熱門新聞

小學生在數學考卷上的無厘頭回答，讓一票網友笑翻。示意圖，非新聞當事者。（取材自ingimage）

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

2023-12-18 04:01
紐約甘迺迪機場。(本報資料照片／記者劉梓祁攝影)

2023年全球最佳機場「沒有美國」最差機場印尼占了3名

2023-12-19 19:34
詹姆斯卡麥隆。(圖:迪士尼提供)

「鐵達尼號」只挑172公分以下矮子臨演 導演：省了100萬預算

2023-12-18 23:14
有些星座在爭吵時特別容易得理不饒人。(ingimage)

最得理不饒人星座？處女讓人難反駁、這星座「咄咄逼人到對方沉默」

2023-12-22 19:26
海底撈員工集體跳「科目三」。(視頻截圖)

海底撈無極限 又增洗頭服務…員工太卑微？薪水「很香」

2023-12-15 17:23
NASA 18日宣布成功從距離地球3100萬公里的探測器傳回15秒的影片。(路透)

萌貓追光點…NASA從外太空傳回15秒影片太可愛了

2023-12-18 22:19

超人氣

更多 >
不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起
中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜

中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜
清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民
夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死

夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死
新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布