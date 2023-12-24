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梅艷芳逝世20年 香港博物館展出昔日唱片、海報

中通社／香港23日電
香港文化博物館「絕代芳華・梅艷芳」展覽，展出70組有關梅艷芳的展品包括唱片封套、舞台服飾、電影海報和劇照，以及明星卡和電視雜誌等流行文化產物，讓觀眾一起緬懷這位巨星在音樂和電影方面的超卓成就，以及回顧她對香港流行文化發展的貢獻。（中通社）
香港文化博物館「絕代芳華・梅艷芳」展覽，展出70組有關梅艷芳的展品包括唱片封套、舞台服飾、電影海報和劇照，以及明星卡和電視雜誌等流行文化產物，讓觀眾一起緬懷這位巨星在音樂和電影方面的超卓成就，以及回顧她對香港流行文化發展的貢獻。（中通社）

2023年是香港著名女星梅艷芳逝世20周年，香港沙田文化博物館24日起推出「絕代芳華・梅艷芳」紀念展，直至2024年9月2日，共展出70組展品。　　

展品包括梅艷芳的唱片封套、舞台服飾、電影海報和劇照等，當中有梅艷芳在1983年東京音樂節的大獎獎座，以及2004年在香港電影金像獎獲頒演藝光輝永恒大獎的獎座。　　

香港文化博物館「絕代芳華・梅艷芳」展覽，展出70組有關梅艷芳的展品包括唱片封套、...
香港文化博物館「絕代芳華・梅艷芳」展覽，展出70組有關梅艷芳的展品包括唱片封套、舞台服飾、電影海報和劇照，以及明星卡和電視雜誌等流行文化產物，讓觀眾一起緬懷這位巨星在音樂和電影方面的超卓成就，以及回顧她對香港流行文化發展的貢獻。（中通社）

有20組展品是由梅艷芳生前的時裝及形象設計師劉培基捐出，包括8套梅艷芳在不同時期穿著的服飾、奬座和親筆簽名的黑膠唱片。劉培基表示，梅艷芳生前10張唱片封套，9張都由他負責，這次展覽勾起許多回憶。　　

香港文化博物館「絕代芳華・梅艷芳」展覽，展出70組有關梅艷芳的展品包括唱片封套、...
香港文化博物館「絕代芳華・梅艷芳」展覽，展出70組有關梅艷芳的展品包括唱片封套、舞台服飾、電影海報和劇照，以及明星卡和電視雜誌等流行文化產物，讓觀眾一起緬懷這位巨星在音樂和電影方面的超卓成就，以及回顧她對香港流行文化發展的貢獻。（中通社）

香港文化博物館總館長林國輝表示，梅艷芳是香港的集體回憶，展覽可以讓梅艷芳粉絲及公眾了解她在80年代的舞台演藝文化成就。展覽現場還設有二維碼，入場人士掃瞄後可聽取梅艷芳生前訪問的節錄，包括面對逆境時的鼓勵說話，感受正能量。　　

香港文化博物館「絕代芳華・梅艷芳」展覽，展出70組有關梅艷芳的展品包括唱片封套、...
香港文化博物館「絕代芳華・梅艷芳」展覽，展出70組有關梅艷芳的展品包括唱片封套、舞台服飾、電影海報和劇照，以及明星卡和電視雜誌等流行文化產物，讓觀眾一起緬懷這位巨星在音樂和電影方面的超卓成就，以及回顧她對香港流行文化發展的貢獻。（中通社）

梅艶芳出生於1963年10月10日，祖籍廣西合浦，是香港女歌手、演員、慈善家，香港演藝人協會創辦人及首位女會長。2003年12月30日，梅艶芳因宮頸癌病逝，年僅40歲。

梅艷芳 香港 博物館

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