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600磅超大鱷魚逛佛州商場 8壯丁才抬得起牠

TVBS新聞網／編輯 李靖棠 即時報導
佛州再次出現巨大鱷魚現身社區，示意圖，非新聞人事物。（美聯社）
佛州再次出現巨大鱷魚現身社區，示意圖，非新聞人事物。（美聯社）

佛州再次有巨大鱷魚現身在普通社區，每日郵報報導，佛州埃斯特羅鎮（Estero, Florida）一座商場外，日前被發現有一隻巨大短吻鱷（alligator），購物民眾隨即通報警局，透過警方釋出的現場影片，由於無法確認該鱷魚來自何處，警察只能將牠移轉到農場安置。但由於短吻鱷體型實在太驚人，身長達12英尺（3.6公尺）、重量則有600磅（約272.1公斤），迫使警察得聯合現場民眾共8名壯漢，才能將鱷魚搬上卡車。

負責第一線處置的李郡警局（Lee County Sheriff's Office），隨後在其臉書粉專放上影片與「合照」，還不忘自我調侃說道，加入警隊、絕對讓你在巡邏途中不會無聊，「看看這個影片，我們能保證讓你有刺激的工作體驗！」

如此巨大的鱷魚，就出現平時可能光顧的商場外，也讓大批網友直呼不可思議，有人好奇牠吃了什麼、怎麼體型能如此壯碩；也有網友打趣表示，這隻短吻鱷只是想提前做好聖誕節準備，沒想到就被抓起來強制搬家。

事實上，境內擁有大面積溼地、沼澤和雨林的佛州，本來就是短吻鱷和鱷魚重要棲息地，根據該州動物監管機構統計，當地至少有130萬隻各品種鱷魚，在官方宣告中總會提醒居民與遊客，不要打擾或餵食路邊鱷魚。

不過，讀者也不必太過擔心和恐慌，佛州野生動植物保護委員會表示，過去的十年以來，該州平均每年發生8起需要專業醫療處理的鱷魚無故咬人事件。以此換算來看，「在佛州、居民遇到無故鱷魚咬人事件，並受重傷的可能性，大約只有310萬分之一。」

270公斤鱷魚現身佛州商場　8壯漢合力才讓牠搬家

TVBS新聞網

佛州 聖誕節 臉書

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