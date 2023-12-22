「一起來打棒球吧」大谷翔平母校開箱愛心手套 學弟妹稱獲得力量

大谷翔平。（路透）

美國職棒大聯盟MLB 日籍球星大谷翔平 位於岩手縣的母校姉體小學，今天舉行「開箱」儀式展示大谷捐贈的棒球手套。大谷的學弟妹今天戴上手套後，他們覺得「感受到大谷的力量」。

日本 放送協會（NHK）報導，大谷在岩手縣水澤市（現為奧州市）出生，畢業於奧州市立姉體小學，並在今年11月宣布對日本境內大約2萬間的所有小學，捐贈每校3個兒童用手套，總計捐出約6萬個。

而大谷的母校、姉體小學也已經收到他的愛心手套，今天配合結業式舉行「開箱」儀式，向250名在校生展示大谷捐贈的3個兒童用手套與勉勵信件。

大谷於信件中寫道「希望手套能成為給予下一代夢想和鼓勵的象徵。一起來打棒球吧」。

姉體小學3名學生代表戴上棒球手套後試著傳接球，其中一位六年級學生說「感覺棒球被手套吸引，且感受到了大谷選手的力量，希望有更多人使用大谷選手捐贈的手套開始打棒球」。

姉體小學校長松本圭說道：「大谷捐贈的手套是個大大的聖誕禮物，大谷的亮眼表現也帶給孩子們活力與希望，之後也想繼續支持大谷。」