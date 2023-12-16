走過祝融 巴黎聖母院「金雞」重新放上

巴黎聖母院著名的公雞風向標16日重新被安放上去，巴黎大主教Laurent Ulrich事前為風向標進行祝福儀式。（美聯社）

當地時間12月16日，巴黎聖母院 塔尖的公雞風向標被重新安放，標誌巴黎聖母院的修復工 作又向前邁進一步。

公雞風向標的重新安放工作是在當天下午進行的。法國BFM電視台的直播顯示，工作人員首先將這個公雞風向標通過吊車送抵巴黎聖母院的塔尖，再將其安裝在塔尖的基座上。

16日起重機將新的公雞風向標放回巴黎聖母院上。（路透）

此次重新安放的公雞風向標為金色，由建築師菲利普‧維倫紐夫（Philippe Villeneuve）設計，象徵巴黎聖母院的涅槃重生。如果近距離觀看這個新風向標，金色造型無疑顯得很醒目。但由於修復重建工作仍在繼續，風向標被塔尖的大量鷹架包圍。據介紹，新的風向標內部有一個密封裝置，裡面記錄了為巴黎聖母院重建做出貢獻的人員名單。

2019年4月15日巴黎聖母院遭遇大火受損嚴重，原來的公雞風向標從塔尖掉落，隨後被發現並移交文物管理部門。該公雞風向標曾在法國文化部進行展示。按照法國官方的計畫，這件具有特殊意義的風向標將交由一家介紹巴黎聖母院歷史的博物館保存。

法國總統馬克宏 上周表示，巴黎聖母院將於2024年12月8日如期重新對宗教活動及公眾開放。馬克宏當時還現場查看聖母院修復工程進度，並登上塔尖視察修復情況。

巴黎聖母院始建於12世紀，是法國最具代表性的古跡之一。巴黎聖母院的屋頂和塔尖在2019年4月的大火中被燒毀，但主體建築得以保存。