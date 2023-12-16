我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛名醫、全美最大生育診所創辦人 涉用自己精子讓患者受孕

洛杉磯盜竊團夥 20分鐘連搶四店鋪

走過祝融 巴黎聖母院「金雞」重新放上

中新社／巴黎16日電
巴黎聖母院著名的公雞風向標16日重新被安放上去，巴黎大主教Laurent Ulrich事前為風向標進行祝福儀式。（美聯社）
巴黎聖母院著名的公雞風向標16日重新被安放上去，巴黎大主教Laurent Ulrich事前為風向標進行祝福儀式。（美聯社）

當地時間12月16日，巴黎聖母院塔尖的公雞風向標被重新安放，標誌巴黎聖母院的修復工作又向前邁進一步。 

公雞風向標的重新安放工作是在當天下午進行的。法國BFM電視台的直播顯示，工作人員首先將這個公雞風向標通過吊車送抵巴黎聖母院的塔尖，再將其安裝在塔尖的基座上。

16日起重機將新的公雞風向標放回巴黎聖母院上。（路透）
16日起重機將新的公雞風向標放回巴黎聖母院上。（路透）

此次重新安放的公雞風向標為金色，由建築師菲利普‧維倫紐夫（Philippe Villeneuve）設計，象徵巴黎聖母院的涅槃重生。如果近距離觀看這個新風向標，金色造型無疑顯得很醒目。但由於修復重建工作仍在繼續，風向標被塔尖的大量鷹架包圍。據介紹，新的風向標內部有一個密封裝置，裡面記錄了為巴黎聖母院重建做出貢獻的人員名單。

2019年4月15日巴黎聖母院遭遇大火受損嚴重，原來的公雞風向標從塔尖掉落，隨後被發現並移交文物管理部門。該公雞風向標曾在法國文化部進行展示。按照法國官方的計畫，這件具有特殊意義的風向標將交由一家介紹巴黎聖母院歷史的博物館保存。

法國總統馬克宏上周表示，巴黎聖母院將於2024年12月8日如期重新對宗教活動及公眾開放。馬克宏當時還現場查看聖母院修復工程進度，並登上塔尖視察修復情況。

巴黎聖母院始建於12世紀，是法國最具代表性的古跡之一。巴黎聖母院的屋頂和塔尖在2019年4月的大火中被燒毀，但主體建築得以保存。

巴黎聖母院 馬克宏 復工

上一則

iPhone新專利曝光 9步驟達成「未拆封更新」

延伸閱讀

英少年11歲旅行失蹤 6年後現身法國 母仍人間蒸發

英少年11歲旅行失蹤 6年後現身法國 母仍人間蒸發
巴黎聖母院重建邁入第4年 法總統：明年12月8日重新開放

巴黎聖母院重建邁入第4年 法總統：明年12月8日重新開放
不甩休戰呼聲 以色列續炸加薩 馬克宏示警：戰爭恐持續10年

不甩休戰呼聲 以色列續炸加薩 馬克宏示警：戰爭恐持續10年
馬克宏：以色列欲消滅哈瑪斯 恐掀十年戰爭

馬克宏：以色列欲消滅哈瑪斯 恐掀十年戰爭

熱門新聞

5個星座單身久了，就愈來愈不想談戀愛，覺得一個人更自在。（圖片來源／ingimage）

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

2023-12-09 22:04
中國媒體分析，摩羯座的人冷靜可靠，靈魂非常獨立。(示意圖／Ingimage)

這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調

2023-12-16 00:08
在12月中旬期間，3生肖將迎來事業上的豐收，財運如潮。（示意圖／ingimage）

3生肖12月財運大爆發 屬狗有望獲得意外之財

2023-12-12 22:43
布萊爾分享自己以前在情色場所的工作經驗。（取材自Instagram@jadeblairxox2.0）

情色網紅自爆每天「床戰」16男 回頭客通常是老男人

2023-12-09 23:45
示意圖。（路透）

現在到春節誰會發大財？牛機會來了、豬遇貴人、「這生肖」迎潑天富貴

2023-12-14 01:31
圖為態度懶散示意圖。（取材自unsplash／@Adrian Swancar）

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

2023-12-14 03:45

超人氣

更多 >
這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調

這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調
男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」
習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭
「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬