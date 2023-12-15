中國客遊日本批店員「差別對待」網：你確定他不是台灣來的？

一名中國網友去日本東京旅遊，餐廳接待他的中國籍服務員發現他也是中國人卻態度變差，「在日本被國人區別對待」。圖為秋葉原，與新聞無關。（歐新社）

一名中國網友去日本 東京旅遊，餐廳接待的中國籍服務員聽出他是中國人竟秒變臉，他在「小紅書 」抱怨被歧視 ，「在日本被國人區別對待」，且這樣的情況已碰到多次。

該名中國網友12月3日到東京秋葉原一家豬排店吃飯，剛進店裡時，中國籍店員原本很熱情喊歡迎光臨，但一聽出他是中國人之後，態度就變差。他指該名店員對日本客人有禮貌用敬語接應，「轉向我們就一個笑臉都沒有，出去了也不說慢走、謝謝」。

他表示，「是覺得我們是自己人？所以可以隨意點，還是覺得我們不配？」他並標註「日本歧視」。

其他網友也分享類似經驗，「我去酒店辦理入住，那個工作人員會說中文，然後到我的之後，我也說中文，但是奇怪的是他用英文回答我」、「我在藥妝店免稅櫃台購物，離老遠的時候笑咪咪揮手，又鞠躬又問好的，拿出護照一看我是國人，她就馬上擺出臭臉，說『說中文吧』，後面一句話也不說，也不給我點錢、裝袋子、鞠躬，我看了其他日本店員都做了，她就一臉不耐煩翻白眼加裝死」。

有網友問，「你確定他不是台灣來的嗎？我去日本玩，一路上態度冷淡、說話不著調的，開口都是台灣腔」，原PO表示，「台灣和內地口音很容易分辨」，另一名網友則說，「國人坑國人這事，還需要甩鍋到人家台灣身上？真沒救了你」、「台灣的都很友好」。

網友表示，他以前在日本的飯店打工，來了幾個中國人遊客來吃飯，說冬天要求喝熱水，「我說沒有，他們還不信，還說我看他們是中國人怠慢他們」。另名網友表示，他去年在日本一家燒肉店點餐，中國籍服務員跪著服務，他趕緊要對方站著就好，「他說因為之前被中國客人投訴過，說他看到中國人態度不好，因為沒跪著點餐」。