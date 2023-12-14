2024運勢「黑榜前三名」1生肖恐破大財、最凶險3個月份出爐

2024年為甲辰龍年。 （取材自unsplash／＠Jonathan Kemper）

2023年已經剩下半個月，不管運勢好或壞，都已經要過去了，許多人也開始展望明年的運勢，2024年為甲辰龍年，「搜狐網」列出2024年生肖黑榜，生肖龍、狗、兔落入，並且有三個月份特別險惡，「總體運勢低迷」，要多留意。

2024年生肖運勢黑榜前三名

生肖龍

生肖龍在2024年本命年犯太歲，二黑星照命對健康有不利的作用，總體運勢低迷，面臨的挑戰不小，如果命中有戊，構成辰戊沖，則會產生更多的波折坎坷，如果命中辰多，辰辰自刑，則容易惹是非。

生肖狗

生肖狗在2024年沖犯太歲，總體運勢明顯動盪，會面臨比較大的改變、變動，需提前做好規畫，主動求變，才有機會逆風翻盤。辰戊沖，如果命中以水、火、土為財星，辰戊沖也是打開財庫、有爆發的機會，但若是組合不好時，也會破大財，具體需結合八字分析。

生肖兔

生肖兔的人在2024年害太歲，是非糾紛明顯，要特別注意處理人際關係的問題，家庭關係的麻煩糾紛也會比較嚴重，健康也是偏薄弱，需要多加關注自己的飲食和生活規律，卯辰穿也是開水庫，如果命中喜水，也會帶來事業、財運方面的好事，具體仍要看八字情況。

犯太歲最嚴重月份：

卯月（農曆3月)、辰月(農曆4月)、戊月(農曆10月)