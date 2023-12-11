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台灣總統大選抽籤2號當選最多次 韓國瑜唱採紅菱最特別

記者丘采薇／台北即時報導
2020年大選，總統候選人韓國瑜（左）、副總統候選人張善政（右）一同出席總統、副總統選舉候選人抽籤決定號次，抽中2號後出來一起高唱「我們倆牽著手啊，選總統」。（記者季相儒／攝影）
2020年大選，總統候選人韓國瑜（左）、副總統候選人張善政（右）一同出席總統、副總統選舉候選人抽籤決定號次，抽中2號後出來一起高唱「我們倆牽著手啊，選總統」。（記者季相儒／攝影）

台灣中央選舉委員會今天舉行正副總統候選人號次抽籤，抽籤過程平和，歷屆總統參選人抽號次，口號有各種創意，抽到2號的組合，當選最多次。

上屆大選抽籤曾有一段插曲。2020年蔡英文總統競選連任，民進黨推出「英德配」，由當時副總統參選人賴清德抽籤，賴抽到3號，念出口號「三張選票顧台灣，票投3號英德配」。國民黨由總統參選人韓國瑜抽籤，抽到2號，競選團隊大喊「兩支穿雲箭，台灣安全，人民有錢」，卻遭中選會制止。

韓國瑜與張善政接受媒體採訪時，當場手牽手唱起民謠「採紅菱」，媒體大幅報導。韓國瑜改編歌詞，變成「我們倆牽著手啊，選總統，選總統」，採紅菱這首歌突然轟動，躍上KTV排行榜。

依中選會規定，這次民進黨賴蕭配最早登記，由蕭美琴第一位抽籤號次，柯文哲第二，侯友宜陣營第三。回顧中華民國總統民選歷史，歷屆總統參選人抽號次，口號有各種創意，抽到2號的組合，當選最多次。

1996年起，中華民國舉辦過七次總統直選，1996年國民黨總統候選人李登輝與連戰搭配，抽到2號。2008年國民黨總統候選人馬英九與蕭萬長搭配、2012年馬英九與吳敦義搭配，及2016年民進黨總統候選人蔡英文與陳建仁搭配，都是抽到2號，2號在過往歷屆總統大選，當選四次。

1號、3號及5號也曾經當選，分別是2004年民進黨正副總統候選人陳水扁與呂秀蓮，抽到1號，連任成功，2020年民進黨正副總統候選人蔡英文與賴清德，抽到3號，順利連任，2000年民進黨推出陳水扁與呂秀蓮搭擋參選，抽到5號，最後在國民黨陣營分裂下，意外勝選。

民進黨 國民黨 蔡英文

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