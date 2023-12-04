英消費者改變消費習慣 這些方式讓他們省錢又環保

許多消費者愈來愈重視永續性，儘量只買二手衣。示意圖。(美聯社)

衛報報導，英國出現日漸廣泛的社會變革，有愈來愈多的人面對生活成本危機、氣候災害威脅和被疫情 顛覆的日常生活，開始減少消費或消費方式更重視永續性，同時減少二對地球和自己口袋所造成的壓力。

現年32歲住英格蘭萊斯特郡的Rosie Coltman近幾年從快時尚轉向租借和修改衣服，買進二手衣或都挑選品質較好的經久耐用衣物。她上次參加朋友婚禮時僅花50英鎊（約64.3美元）從應用程式By Rotation租了件小禮服，採買食物則會優先選擇符合道德和永續標準的廠商。

36歲的平面設計師Kat Butler在新買的緊身褲縫線綻開之後，發誓不再購買對環境很糟、「廉價問題多」的商品，除貼身衣物外只買二手衣，讓自己的消費更便宜也更具永續性。她上的網站包括Vinted和eBay，也去一些慈善機構的商店。

根據YouGov調查，2023年8月接受訪調的英國人裡有46%表示，環境可持續性對其家庭採購有「相當程度」的影響，高於2020年2月的比率41%。與此同時，財務問題繼續困擾英國人。Joseph Rowntree基金會的研究顯示，180萬個英國家庭（接近380萬人）在2022年的某個時點經歷過赤貧；畢馬威會計師事務所（KPMG）的調查發現，三分之二的英國消費者計畫今年要削減可自由支配支出。

50歲住利物浦的健保 財務作業人員Claire在疫情封鎖期間看到碧水藍天和空汙減少，決定不給地球留下過多足跡。她的動力還包括降低成本。她買舊衣，採購符合道德標準的生活用品如衛生紙，並自己準備食物、盡量不吃加工食品。

51歲的布里斯托教師Tony Herniman說，通膨到了令人髮指的程度，他的家庭現在更關注生活成本。他們減少外出旅行到僅留一次夏季出遊，同時取消了一些電視訂閱，還會縫補外套和襪子以延長衣物壽命。他也對食品供應鏈 有所不滿，不能理解黑莓為什麼要從遙遠的瓜地馬拉運至英國，會選擇採購更多時令蔬果。