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白宮聖誕裝飾亮相 今年以童話故事為主題「喚醒純真」

中央社／華盛頓27日專電
「魔力、奇蹟與歡樂」是白宮2023年的聖誕主題，一切魔幻，就從穿越這道綴滿糖果的走廊開始。（中央社）
「魔力、奇蹟與歡樂」是白宮2023年的聖誕主題，一切魔幻，就從穿越這道綴滿糖果的走廊開始。（中央社）

隨著冬天的腳步到來，美國白宮也做好準備歡迎所有訪客歡慶聖誕。今年白宮以「魔力、奇蹟與歡樂」為主題，讓訪客重拾赤子之心，沉浸在童話世界中。

雖然還沒12月，但白宮迫不及待換新裝，準備歡慶聖誕。第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）宣布，今年主題為「魔力、奇蹟與歡樂」（Magic, Wonder, and Joy）。

第一夫人吉兒拜登。（美聯社）
第一夫人吉兒拜登。（美聯社）

她與美國總統拜登（Joe Biden）在白宮聖誕指南的歡迎信中表示，「2023年白宮節慶主題靈感，來自孩子們如何體驗這個節慶：完全沉浸在周遭的美與豐盛之中。他們的感官被點燃，敞開心扉迎接節慶的魔力、奇蹟與歡樂」。

白宮開箱2023聖誕裝飾，當然少不了白宮家庭第一犬與愛貓。（中央社）
白宮開箱2023聖誕裝飾，當然少不了白宮家庭第一犬與愛貓。（中央社）

為了展現聖誕假期的歡欣、愉快與喜悅，白宮今年以童話故事與兒童的赤子之心為設計元素，糖果屋、演奏中的小騎兵、繞著聖誕樹的小火車，胡桃鉗故事裡的芭蕾舞者，當然也少不了聖誕節必備的薑餅屋。白宮希望今年的聖誕，能喚醒每個人內心的純真。

隨著冬天的腳步到來，白宮也做好準備歡迎所有訪客歡慶耶誕。今年白宮以「魔力、奇蹟與...
隨著冬天的腳步到來，白宮也做好準備歡迎所有訪客歡慶耶誕。今年白宮以「魔力、奇蹟與歡樂」為主題，讓訪客重拾赤子之心，沉浸在童話世界中。（中央社）

今年白宮建築群共點燃98棵聖誕樹，使用超過350支蠟燭、近3萬4000件裝飾品與超過2萬2000個鈴鐺裝飾，全美各地300多名志工花費整整一周時間妝點白宮內外，預估假期期間將有10萬訪客造訪白宮，欣賞漂亮的聖誕裝飾。

白宮 拜登 聖誕節

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