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「飢餓遊戲」前傳電影蟬聯冠軍 「拿破侖」北美票房險勝「星願」

中新社／洛杉磯26日電
「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」蟬聯北美票房冠軍。（美聯社）
「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」蟬聯北美票房冠軍。（美聯社）

「飢餓遊戲」前傳電影「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」（The Hunger Games：The Ballad of Songbirds& Snakes）繼續領跑最新一期北美周末票房排行榜。 　　

據票房統計網站BoxOfficeMojo11月26日的電影市場數據，23部影片北美周末票房（11月24日至26日）報收近1.15億美元，與前一周末相比稍有減少。另據當天發佈的感恩節5天統計數據，19部影片北美票房共收獲逾1.69億美元。 　　

「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」在放映影院數量持平的情況下，第二個上映周末票房環比下跌35.4%，以約2882萬美元蟬聯北美周末票房冠軍。這部動作冒險劇情片的北美累計票房現約9837萬美元；加上佔比逾三分之一的北美以外市場，迄今總票房近1.55億美元。 　　

「拿破侖」（以約2040萬美元首映周末票房奪得亞軍。（美聯社）
「拿破侖」（以約2040萬美元首映周末票房奪得亞軍。（美聯社）

22日亮相的「拿破侖」（Napoleon）是本期榜單表現最好的新片，以約2040萬美元首映周末票房奪得亞軍，目前總票房約7880萬美元。這部歷史傳記劇情片由英國電影學院獎終身成就獎得主雷德利·斯科特執導，曾憑藉「小醜」（Joker）橫掃奧斯卡獎最佳男主角、金球獎最佳男主角等獎項的瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）主演，講述拿破侖波瀾壯闊的人生故事。該片開畫反響尚可，主要電影網站對其評價為IMDb評分6.7、MTC評分64、爛番茄新鮮度61%（209評），CinemaScore打分為B－。 　　

迪士尼動畫「星願」周末票房第三名。（美聯社）
迪士尼動畫「星願」周末票房第三名。（美聯社）

同日上映的迪士尼動畫片「星願」（Wish），在首映當天贏得北美單日票房冠軍，並以約1950萬美元首映周末票房位居本期榜單季軍，目前總票房約4900萬美元。該片開畫反響平平，主要電影網站對其評價為IMDb評分5.9、MTC評分48、爛番茄新鮮度50%（149評），CinemaScore打分為A－。 　　

在新片衝擊下，夢工廠動畫片「魔髮精靈：樂團在一起」（Trolls Band Together）第二個上映周末票房環比下跌41.6%，以約1752萬美元從上期榜單亞軍退居本輪排名第4位。該片北美累計票房現約6447萬美元；加上平分秋色的北美以外市場，迄今總票房約1.46億美元，距2016年第一部取得的3.47億美元全球票房成績尚有較大差距。 　

此外，17日小範圍亮相的驚悚喜劇片「薩特本」（Saltburn），隨著放映影院數量從個位數增至四位數，此番周末票房環比上漲437.7%，以近174萬美元從上期榜單第14名躍升本輪排名第10位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.5、MTC評分59、爛番茄新鮮度69%（173評），CinemaScore打分為B－。

奧斯卡獎 迪士尼 金球獎

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