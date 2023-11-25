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NBA最離奇受傷原因 熱火球員「踩到1張紙」滑倒 本季報銷

中央社／台北25日電
熱火25歲球員史密斯（右）本季報銷。（路透）
熱火25歲球員史密斯（右）本季報銷。（路透）

熱火25歲球員史密斯（Dru Smith），前1場對騎士的比賽因跳起後落下時剛好踩到「一張紙」受傷，今天診斷結果出爐，確定他右膝前十字韌帶嚴重扭傷，本季確定報銷。

身高188公分的史密斯在2021年美國職籃（NBA）選秀會落選，隨後分別在邁阿密熱火、布魯克林籃網短暫待過幾場比賽，今年7月1日才再度跟熱火簽下一份雙向合約，本季出賽9場平均攻下4.3分、1.6籃板、1.6助攻，投籃命中率45.5%，表現還算及格。

沒想到就在熱火前天作客克里夫蘭騎士的比賽中，史密斯為了封蓋對手投籃而奮力跳起，結果在落下時不偏不倚踩到騎士板凳區椅子下的「一張紙」滑倒，隨即痛苦倒地，今天醫生診斷為十字韌帶三級扭傷，堪稱本季NBA至今最離奇的受傷原因。

熱火總教練史普斯塔（Erik Spoelstra）在今天敗給紐約尼克後也談到：「這真的是很讓人心碎的消息，騎士板凳區地板上不該出現那張紙的。」

NBA球員受傷的原因千奇百怪，已經退役的史威福特（Stromile Swift）是2000年的選秀榜眼，他在曼菲斯灰熊打完5個賽季後跳槽到休士頓火箭，沒想到他到火箭的第一個賽季，就因為在休息室時一隻蒼蠅飛到他眼睛上，結果史威福特用手指去揉造成結膜炎，因此休息了9場比賽。

NBA 休士頓 布魯克林

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