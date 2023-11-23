動物園把獵豹跟拉拉一起養 不怕被吃掉？長大現況曝光

動物園內一隻獵豹寶寶因為天生膽小怕生，飼育員擔心獵豹寶寶未來社會化能力不足，便找來一隻拉布拉多幼犬陪牠一起長大，沒想到一豹一狗相處下來竟然相當融洽，直到長大都還是好朋友。 (取材自臉書)

不同物種也能成為好友。最近一段影片及照片在網路上掀起熱議，動物園 內一隻獵豹寶寶因為天生膽小怕生，飼育員擔心獵豹寶寶未來社會化能力不足，便找來一隻拉布拉多幼犬陪牠一起長大，沒想到一豹一狗相處下來竟然相當融洽，直到長大都還是好朋友。

綜合報導，美國俄亥俄州 哥倫布動物園(Columbus Zoo and Aquarium)一隻小獵豹(cheetah)愛密特(Emmett)因為生下來僅10周就罹患肺炎，不得不跟媽媽分開生活接受照顧，再加上牠生性十分害羞，飼育員擔心這樣的狀況會導致愛密特未來社會化不足，跟一眾飼育員討論後決定將一隻拉布拉多幼犬庫盧恩(Cullen)陪著牠一起長大。

本來以為愛密特與庫盧恩可能相處不佳，沒想到一豹一狗一拍即合，愛密特因為庫盧恩非常親切的對待牠慢慢敞開心扉，還常常待在庫盧恩身邊不斷撒嬌，經過數年後愛密特已經長大為一隻帥氣的獵豹，跟庫盧恩關係還是非常親密，看到庫盧恩出現還是會依偎在牠身邊撒嬌，眼神也與一般的獵豹不同，相當清澈可愛。

野生動物飼育員希諾史托薩(Janet Rose-Hinostroza)表示，許多大型貓科動物生來是掠食者，有些個體生性較為害羞並不擅社交，讓幼犬陪伴小獵豹成長可以讓牠從小就學習狗狗的活潑外向行為，進而讓牠成長為一隻個性穩定、親人的大型貓科動物。愛密特與庫盧恩的可愛照片影片在網路上掀起熱議，網友留言表示「獵豹直接變成虎斑家貓」、「這根本就是貓咪跟狗狗了」。