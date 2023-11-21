「拿破崙」像「芭比和肯尼」？雷利史考特斥法人自己都不愛

瓦昆菲尼克斯在新片中演出法國傳奇君王拿破崙。（美聯社）

刻畫法蘭西皇帝拿破崙的同名電影「拿破崙」（Napoléon）即將上映，卻在法國引發爭議，輿論批評反法、刻板印象、笨拙、與歷史不符等。英國金獎大導雷利史考特（Ridley Scott）難掩怒氣，隔空反駁「法國人連自己都不愛」。

「拿破崙」被各界譽為本年度最期待電影之一，透過與約瑟芬炙熱且崎嶇的關係，講述法蘭西帝王從崛起到墜落的故事。

然而還沒上映，影片就在法國引發爭議。相較於英美輿論展現的讚譽，多數法國媒體卻對這部描述自家傳奇皇帝的電影反應不佳，「歷史錯誤、科西嘉暴君、刻板印象」等負評滿天飛。

「重點周刊」（Le Point）認為「這是部英國人的電影，非常反法」。不少媒體拿出法國諷刺功力，費加洛報雜誌（Le Figaro Magazine）說電影主角是「帝國之下的芭比 和肯尼」；GQ雜誌稱看到雷利史考特這樣的導演拿掉原本的語言文本來呈現法國歷史，感覺「笨拙」、「滑稽」，並特別點出其中士兵以美國腔法文大喊「法國萬歲」的一幕。

費加洛報更以「既不革命、也不帝國」為題，酸拿破崙的決定和野心原來全來自他對約瑟芬占有的愛，「歷史學家永遠也想不到」。曾出版過拿破崙傳記的歷史學家吉尼菲（Patrice Gueniffey）也稱電影有許多歷史錯誤，包括拿破崙從未出席法國皇后瑪麗．安托瓦內特（Marie Antoinette）的處決。

英國歷史學家羅伯茨（Andrew Roberts）站在法國同僚這邊，也對電影充滿遺憾，表示拿破崙被刻畫為如同「希特勒典型」，再製「英美科西嘉激憤暴君的老舊歷史刻板印象，忘記他為啟蒙時代奠基的成就，不少仍傳承至今。」

面對法國媒體鋪天蓋地的惡評，雷利史考特顯然動怒，人在英國宣傳新片的他19日接受英國廣播公司（BBC）專訪，砲火反駁法國評論，甚至批評法國人的思考方式。他表示，「法國人連自己都不愛」，強調巴黎試映會時觀眾都很喜歡電影。

當被問及不符史實的問題時，巴黎人報（Le Parisien）稱他「逃避回覆」，卻不避諱地顯露他的怨憤，說：「你們真的要我回答？最好不要，我會變得很粗魯！」

其中有一幕，奧斯卡 影帝瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）飾演的拿破崙對金字塔發射加農砲，根據「泰晤士報」（The Times），雷利史考特對此則坦言，表示「不知道他有沒有這樣做，但這是一種說明他已經拿下埃及的快速方法。」

在費加洛報300多則的留言評論中，多數法國網友覺得電影簡化當時法國人民的複雜性、亂改歷史，更覺得雷利史考特的惱怒反應不恰當；但也有人幫忙緩頰，表示這部電影本就以娛樂性為主，讓人一瞥歷史也是好的。

費加洛報引用一名29歲歷史博士生席瓦利（Lorris Chevalier）所言，呼籲觀眾多一點彈性和想像力，「要接受那些細節並非歷史」，並認為雷利史考特不太在意歷史學術面向。

由雷利史考特執導的好萊塢 史詩鉅作「拿破崙」將於22日在法國上映。