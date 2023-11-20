本周「12個月壽星」運勢分析 這月份有幸運女神青睞

不同月份的壽星，本月運勢也不相同。（取材自pexels／Andrea Piacquadio）

2023年11月即將步入尾聲，在月底的這一周，每個人的遭遇各不相同。日本 網站「ananweb」近來就以生日月份，解析不同生日的人，在這一周會有什麼樣的運勢。

1月壽星

檢討一些過去不順的事情，可以讓新的一天更有意思。重新裝潢自己家裡，更換一些家具、衣物等等，讓自己有煥然一新的感覺，也能帶給自己好運勢加持。

2月壽星

凡事宜用正面態度去面對，愈是感到「不可能」的時候，愈是應該去挑戰困難，思考該怎麼做才會成功。如果能撐到周末，狀況就會有所改善。

3月壽星

雖然過得還算輕鬆，不需要太過嚴肅，不過也不能太逃避現實。好好正面應對各種狀況，正是能夠充實度過的訣竅。

4月壽星

持之以恆的努力非常重要，只要能再多撐一點點，就能擺脫眼下的困難。周末好好的進行規劃，就能夠成為自己的重要養分。

5月壽星

此時正是好好打扮自己，讓外在煥然一新的好時機。閃亮而動人的形象，可以招來更多的人氣，增加自己參與各種活動的機會。

6月壽星

這一周將是未來的分歧點，因此碰到一堆邀約時，千萬不要輕易錯過。自己的一念之差，很可能會帶來深遠的影響。比起外在的價值，捫心自問內心的喜好與感受，可成為決定的依據。

7月壽星

好運之風即將吹起，開頭或許會先遭遇到比較艱困的狀況，因此自己也必須做好準備，補足缺少的知識與技能，為未來好好打底。

8月壽星

獲得幸運女神青睞的一周，像是期盼已久的工作機會，或者想要的東西等等，都有可能在這段期間獲得。抽獎和購物方面的運勢也相當不錯。

9月壽星

關鍵在於是否能夠持續努力，特別是在過程中，或許會碰到讓人灰心喪志的狀況，但如果能夠堅持下去，日後必然能得到顯著的成果。

10月壽星

多方嘗試不同的事物，像是去使用某種新商品，或者試聽課程等等，可能會找到意外適合自己的東西。但周末要避免浪費和意外狀況。

11月壽星

遇上麻煩或不順的狀況時，不妨先冷靜下來，將一切交給時間處理。只要保持耐心，做好長遠規劃，事情就會漸漸接近到理想狀態。

12月壽星

或許會因為生日越來越接近，讓自己心情變得躁動起來。此時務必要保持耐心，否則急於一時，反而可能會一無所獲。好好列出自己的目標，並為此進行調整吧。