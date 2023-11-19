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男性「坐著尿尿」好處多 連足球巨星梅西也效法

聯合新聞網／綜合報導
大部分的男性習慣站著解尿，但其實坐著好處更多。示意圖。（本報資料照片）
大部分的男性習慣站著解尿，但其實坐著好處更多。示意圖。（本報資料照片）

大部分的男性習慣站著解尿，但其實坐著好處更多，連足球巨星梅西都透露過自己是坐著尿尿，至於有什麼好處？泌尿科醫師呂謹亨表示，像62歲的李先生有攝護腺肥大的困擾，常因尿液噴濺問題與老婆吵架，但自從坐著上廁所後，排尿就變得順暢，殘尿感減少，廁所不再臭烘烘，家庭也變和樂。

呂謹亨在粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文指出，很多男人認為坐著尿不夠MAN，但有研究發現，攝護腺肥大的男性坐著尿更乾淨，因為這類人已經出現尿頻、尿急、尿不盡、夜尿增多、尿分叉、尿費力等症狀，坐著小便其實比較不費力，可以改善尿尿速度、縮短尿尿時間，以及減少殘尿量。

呂謹亨進一步表示，坐著解尿在生活中還有四大優點：

一、延緩膀胱提早退化

站姿讓膀胱括約肌較緊繃，肚子需要出力才能排尿；坐姿則讓括約肌能適度放鬆，膀胱不需過度用力即可排尿，因而膀胱便不會提早老化。若有排尿困難的人，可以在馬桶下方放一張小凳子，上廁所時踩上凳子讓膝蓋高些，也可讓括約肌放鬆、解尿更順利。

二、有助排出殘尿，避免尿道感染

男性尿道較長，解尿後容易尿液殘留引起尿道感染。解尿時若採取坐姿，可幫助殘尿排除。

三、避免老人家上廁所暈眩跌倒

老人家常常夜尿起步來或是尿急膀胱太脹來不急上廁所，解尿時膀胱壓力突然降低，造成壓力性暈厥，頭暈跌倒的問題。坐著尿可以減少上廁所時暈眩跌倒的機率。

四、避免尿液亂噴，維持環境衛生

日本專家測試男性小便的水花噴濺程度，發現無論瞄準的是馬桶水位還是內壁，只要是站著上廁所就會造成肉眼難以察覺的「水花四濺」，最遠可達三公尺。即使已對準馬桶，部分民眾也會因為攝護腺肥大、尿道狹窄，甚至包皮的關係出現「尿液分岔」，讓尿液滴得到處都是，久而久之馬桶、廁所就會產生難聞異味。坐姿上廁所可避免此狀況發生。

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