3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

火象星座發脾氣時容易傷人。吵架示意圖。（取材自unsplash）

生氣時若輕易對他人說氣話，可能會導致對方傷心不已。搜狐網分析三個星座「對別人發脾氣時，傷人不知輕重」，正好由都是火象星座的牡羊座、獅子座、射手座上榜。牡羊座生氣時無法保持理性，軟硬不吃而傷害到對方。獅子座自尊心強，容易忽略他人感受。

牡羊座

牡羊座個性急躁，容易衝動，一旦對別人發脾氣時，他們會想先將自己的憤怒情緒發泄完，即使對方想要解釋清楚誤會，他們反而會感覺對方的言語是在欺騙自己。

牡羊座生氣時不會保持理智，反而會感覺別人一直在傷害著自己的感情。而一直不願吃虧的牡羊座在氣憤的狀態下，就想著將一切都討要回來。當他人與牡羊座之間真的有誤會，等到他們冷靜下來並發覺是場誤會的時候，那尷尬的心情會讓他們無地自容。

獅子座

獅子座自尊心很強，習慣先考慮自己的心情，而容易忽略別人的感受。於獅子座而言，別人都已經冒犯自己了，如果考慮對方的心情再說話，那對方可能就認為獅子座軟弱可欺了。

獅子座對人發脾氣時的態度都是很蠻橫的，無論起因是多大的事情，獅子座都會底氣很足地對著那人發脾氣。其實，獅子座一方面是想要讓對方知錯，而另一方面則想讓對方知道獅子座的威嚴不可欺。這也使得別人不容易真心對待獅子座。

射手座

射手座比較任性，對於情緒的反應是很強烈的。在射手座對別人發脾氣的時候，很難顧及到昔日的情分，即使對方已經被傷害到落淚了，射手座卻也是不依不饒的樣子。

射手座在對別人發脾氣的時候，可謂是花樣百出，就是不想讓對方有喘息之機，射手座擔心一時心軟，會讓對方有了喘息的時間，而之後所面對的反擊使得射手座很難受。