7大錯事讓夫妻喪失性趣 避免可助愛苗

承認弱點可讓夫妻更深層連結、更親密，談重要的事。但很多人出於害怕衝突、拒絕或被審判，而避不示弱。這樣會導致隱忍不出口，怨恨發酵，無法達到真的親密無間。（ingimage）

夫妻久了容易喪失性趣？性學專家姬姬‧馬利(Kiki Maree)表示不一定，她列舉出七項最容易導致夫妻床笫不諧的原因，另指出夫妻要謹記最重要關鍵在溝通、實驗及相互尊重，避免犯錯較能修補魚水之歡。

每日郵報(Daily Mail)15日報導，擁有性學文憑姬姬指出，有心而努力，夫妻可以克服閨房錯誤，重拾熱情及親密。

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第一大錯便是沒對欲望、不得踰越的邊界及性需求做好溝通。沒開誠布公交談過，男女經常按猜測去做，會導致性愛不滿足，甚至對性愛反感。

第二是單調一成不變。許多夫妻像是行禮如儀，總在相同時間、地點做同樣的事，久了就沒興奮、欠缺激情。

第三是忽略前戲。前戲對建立親密感、確保雙方都已動情至關重要，但很多夫妻往往草草帶過。姬姬真心表示，前戲應設想為性愛，性愛就不會被視為只是抽插及高潮。

第四是出現分心之事。不管電視、電話或其他電器，一旦分心就會讓伴侶更難建立更深層的連結。

第五是不願承認弱點。承認弱點可讓夫妻更深層連結、更親密，談重要的事。但很多人出於害怕衝突、拒絕或被審判，而避不示弱。這樣會導致隱忍不出口，怨恨發酵，無法達到真的親密無間。

第六是認為性愛要達標，而抽插式性愛及高潮就是目標。這樣會因一堆理由而造成麻煩，例如對表現如何感到焦慮，還有真的不喜歡抽插式性愛。如果能把目標轉移，不再是高潮，那麼性愛裡可以體驗的就多了，例如親暱、好玩、冒險、舒緩、鹹濕對話，總之經驗可以擴大，更為滿意。

第七是別理「金科玉律」，以為自己喜愛的，對方一定也喜愛。這不一定管用，原因在人都有獨特的需求。同樣的狀況可以套用在以老招數對待新情人，畢竟人體各不相同，何況老情人可能是偽裝成很爽。所以，最好是重新開始。