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用ChatGPT寫裁決出包遭查 巴西法官辯：工作負擔太重了

中央社／巴西利亞13日綜合外電報導
巴西一名利用人工智慧（AI）撰寫裁決時出了錯。（路透）
巴西一名利用人工智慧（AI）撰寫裁決時出了錯。（路透）

巴西當局今天證實正在調查一名聯邦法官，這名法官利用人工智慧AI）撰寫裁決時出了錯，成為該國第一起這類案例。

法新社報導，負責監督巴西法院的國家司法委員會（National Justice Council）要求法官羅德里格斯（Jefferson Rodrigues）解釋他何以會公布一份由線上人工智慧工具ChatGPT生成、內容充滿法律謬誤的裁決。

根據法新社看過的案件紀錄，巴西北部阿克里州（Acre）法官羅德里格斯在裁決中納入了先前法庭案件和司法前例中的不正確細節，錯誤地將過去的裁決歸因於巴西高等法院（Superior Court of Justice）。

羅德里格斯在呈交給國家司法委員會的文件中表示，這份裁決是由「值得信賴的顧問」透過人工智慧的幫助所撰寫。

羅德里格斯稱這個情況只是「單純的錯誤」，接著怪罪「法官的工作負擔過重」。

國家司法委員會表示，「我們認為這是（巴西國內）第一起這類案例」，並給予羅德里格斯15天時間提出進一步說明。

國家司法委員會說，依賴人工智慧的法官愈來愈多。巴西目前沒有監管這類使用的法律。

巴西 人工智慧 AI

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