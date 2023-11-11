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新郎迎娶見伴娘「全是前女友」 嚇得向新娘喊「我錯了」

TVBS新聞網／編輯樓冠陞即時報導
中國一名新娘找了丈夫前任們組成伴娘團，安排了一場惡整計畫，圖為示意圖。（取材自pexels）
中國一名新娘找了丈夫前任們組成伴娘團，安排了一場惡整計畫，圖為示意圖。（取材自pexels）

中國近日有一對情侶風光舉行婚禮、邁向人生的新階段。不過，就在張姓新郎率領辦郎團迎娶劉姓新娘時，意外被眼前的伴娘團給嚇傻。原來，新娘為了惡整另一半，竟偷偷聯繫了新郎的前任女友們，讓她們組成「前任團」沾喜氣，也讓新郎嚇得急忙向新娘致歉。

綜合中媒報導，張男與劉女是在某場聯誼活動中相識，並因為一見鍾情的關係，馬上就互留聯絡方式，並在聊了一個月後開始交往，最終在交往兩年多後，決定共結連理、不入禮堂。不過，就在劉女籌備婚禮時，意外得知有幾名閨密都與未婚夫有過一段情，但她並沒有因此動搖，甚至還邀請她們來參加婚禮、沾沾喜氣。

時間來到婚禮當天，張男本率著伴郎團開心前往劉女家迎親，但就在他完成簡單的習俗遊戲、把劉女的房門推開之後，竟意外發現「伴娘團」都非常眼熟，並在仔細一看後確認，這些人都是他曾經的前女友們。

張男當下馬上向劉女致歉，頻頻直呼「我錯了」，而劉女則是在一旁不斷地偷笑，與前任團們享受著惡整未來另一半的樂趣。不過，張男在沉澱好心情、深情地向劉女表白後，後者也在恢復冷靜後，點頭答應了張男的求婚，兩人最終也順利地完婚。

迎娶推開房門傻眼！他見伴娘「全是前女友」 腿軟致歉妻：我錯了

TVBS新聞網

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