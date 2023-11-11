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1天百震、地面升9公分…冰島火山恐爆發 藍湖溫泉關閉

TVBS新聞網／編輯陳妍如報導
冰島的藍湖溫泉是世界知名景點。（美聯社）
冰島的藍湖溫泉是世界知名景點。（美聯社）

冰島著名的「藍湖溫泉（Blue Lagoon）」是許多旅行者心目中一生必去一次的夢幻景點，然而藍湖溫泉近日緊急宣布暫時關閉，因為地震活動頻繁，當地正處於戒備狀態，提防冰島火山隨時可能噴發。

美聯社報導，當地時間9日一早，藍湖溫泉的SPA飯店房客們紛紛趕忙離開，因為在凌晨1點左右，他們剛被一場芮氏規模4.8的地震從睡夢中驚醒。報導稱，自10月25日以來該地區發生的一系列地震活動中，規模4.8是的最強烈的一次地震。

當地的計程車司機史蒂芬森（Bjarni Stefansson）表示，當他抵達飯店前，看到一片混亂場景，有岩石掉落在道路上，而停車場擠滿了20至30輛計程車，史帝芬森表示，人們開始出現恐慌，因為他們認為火山可能即將爆發。

藍湖溫泉表示，由於地震當晚，客人的體驗遭到破壞，且員工長期承受壓力，因此決定暫時關閉。他們在聲明中表示，度假村將關閉至11月16日。

由於火山岩漿堆積在地下約5公里處，雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）的托比約恩山（Mount Thorbjorn）周邊地區在兩個多星期以來，幾乎每天都會發生數百次小地震。冰島氣象局稱，自10月27日以來，該地區的土地已上升9公分，但他們沒有觀察到任何急迫的跡象顯示火山可能將爆發。

另一方面，英國氣象局表示，科學家正在密切觀測狀況，以確定地震活動是否愈來愈靠近地表，因為那可能代表岩漿正在突破地殼。不過，英國氣象局目前並沒有觀察到這種現象，但情況隨時可能發生快速變化，並不能排除托比約恩山西北部地區有熔岩噴發的可能性。

地震頻繁火山可能隨時爆發　冰島夢幻「藍湖溫泉」急關閉

TVBS新聞網

地震 冰島

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