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容易離婚4生肖組合 屬狗屬龍一冷一熱 這對沒共同語言常吵架

聯合新聞網／即時報導
最容易離婚的四生肖組合出爐。離婚示意圖。(本報資料照片)
最容易離婚的四生肖組合出爐。離婚示意圖。(本報資料照片)

婚姻是門學問，夫妻之間的關係要用心經營，否則就可能以離婚收場。中媒《搜狐》分析「最容易離婚的四種生肖組合」，包括屬雞和屬狗、屬蛇和屬猴、屬牛和屬羊、屬狗和屬龍。屬雞和屬狗的夫妻就是雞飛狗跳的寫照，一方積極、一方沈悶，沒有共同語言，經常吵架；屬狗和屬龍的夫妻一冷一熱，兩人還會互相戒備，注定不長久。

屬雞和屬狗

這對夫妻正是雞飛狗跳、雞犬不寧的真實寫照，屬雞的人聰明勤勞，嫌不得喜歡奮鬥，特別積極上進；屬狗的人沈悶、沒有主張，是個老實人。雙方性格完全不同，很難有共同語言，因此常常吵架，不適合一起過日子。

屬蛇和屬猴

屬蛇的人喜歡按部就班的生活，樂意過著每天重複的日子；屬猴的人喜歡熱鬧、有挑戰、刺激的人生。雙方想要的生活型態迥異，屬猴的人喜歡外出逛街、湊熱鬧，屬蛇的人則很喜歡宅在家睡覺，因此時間久了必定爭吵。

屬牛和屬羊

屬牛的人非常老實、性格憨厚，生活不將就，會悶聲苦幹，因此缺乏生活情趣；屬羊的人不喜歡與人溝通交流，有事都會藏在心裡。兩人在一起很少溝通，話題也不多，生活寡淡無味，雙方都很懶、不說話，婚姻很容易出問題。

屬狗和屬龍

這對夫妻一冷一熱，屬狗的人很熱情，屬龍的人清高孤傲，時間久了對彼此的積怨越來越多，還會彼此互留心眼，心懷戒備，誰也看不上誰，注定走不長久。

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