我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

TVBS新聞網／編輯 劉哲琪 報導
西班牙國王菲利浦六世為公主戴上查理三世勳章。（取材自X／@CasaReal）
西班牙國王菲利浦六世為公主戴上查理三世勳章。（取材自X／@CasaReal）

西班牙公主雷昂諾（Princess Leonor）是目前西班牙王位的第一繼承人。她不僅外型亮眼，還精通多國語言，會彈大提琴、打網球和體操。支持者將才華洋溢的她，視為西班牙王室重奪民心的希望。10月31日迎來18歲生日的她，前往位於馬德里的國會，宣誓效忠西班牙憲法，正式成為王室繼承人。許多網友也翻出她的父親國王菲利浦六世（King Felipe VI）37年前宣誓時的照片，拿兩人做比較。

西班牙最美公主成年，宣誓效忠西班牙國王與憲法。（取材自X／@CasaReal）
西班牙最美公主成年，宣誓效忠西班牙國王與憲法。（取材自X／@CasaReal）

綜合媒體報導，雷昂諾穿著一身白色套裝，畫著高貴典雅的妝容，在父母和妹妹的注視下進行宣誓，將盡忠職守、遵守法規、尊重市民與自治州的權力、向國王效忠。這場儀式代表雷昂諾在父親缺席時，可以代替其職務。王室粉絲也翻出菲利浦六世於1986年1月30日宣示的照片，與雷昂諾進行對比。

西班牙公主雷昂諾（Princess Leonor）是目前西班牙王位的第一繼承人。...
西班牙公主雷昂諾（Princess Leonor）是目前西班牙王位的第一繼承人。（取材自X／@CasaReal）

當時還是阿斯圖里亞斯親王的菲利浦六世，在父親胡安卡洛斯（King Juan Carlos）和母親蘇菲的注視下，宣誓效忠國王和憲法，雷昂諾今日也和37年前的父親一樣，用堅定自信的語氣完成宣誓。

雷昂諾和家人前往阿穆德納聖母大座堂欣賞閱兵儀式後，返回馬德里王宮，父親為她戴上具有象徵意義的查理三世勳章（Order of Charles III）。這是1771年打造的產物，象徵雷昂諾將來會繼承王位。

雷昂諾公主繼位時，將成為繼1868年的伊莎貝拉二世女王以來的西班牙女性君主。

西班牙最美公主成年！準女王宣誓效忠憲法 父青澀照也曝光

TVBS新聞網

查理三世 王菲

上一則

社群聲援巴勒斯坦 「西瓜」象徵國旗再現以巴恩怨

延伸閱讀

接連關閉多處駐外使館 北韓宣稱僅為「例行事務」

接連關閉多處駐外使館 北韓宣稱僅為「例行事務」
肉類曝曬數小時 衛生局清理非法熱狗攤

肉類曝曬數小時 衛生局清理非法熱狗攤
西班牙足協前主席強吻女球員嘴 遭FIFA停權3年

西班牙足協前主席強吻女球員嘴 遭FIFA停權3年
「神父是兒童獵人」 西班牙逾20萬人曾遭神職人員性侵

「神父是兒童獵人」 西班牙逾20萬人曾遭神職人員性侵

熱門新聞

三生肖女最旺夫，夫妻感情越來越好。（Ingimage）

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

2023-10-29 20:54
不同血型的人，對消費也有不同堅持。(ingimage)

A型省餐費、O型不愛買衣服：4血型「討厭花錢買什麼」

2023-10-27 20:05
示意圖/ingimage

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

2023-11-02 16:04
網友們開玩笑說千萬不能魚看到這支影片，否則牠們都知道怎麼光吃餌而不上鉤了。（取材自微博）

釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤

2023-10-29 04:00
透過星座分析，瞭解精神年齡是老成還是年輕。（ingimage）

星座四象「精神年齡」分析：牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭

2023-10-30 00:26
網友大推檸檬酸刷馬桶，不少人認同便宜又好用。 (取材自canva)

別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白

2023-10-20 23:19

超人氣

更多 >
超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢
買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」
Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳
還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧
最糟投資？專家勸別買這種人壽保險

最糟投資？專家勸別買這種人壽保險