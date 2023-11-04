未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

西班牙國王菲利浦六世為公主戴上查理三世勳章。（取材自X／@CasaReal）

西班牙公主雷昂諾（Princess Leonor）是目前西班牙王位的第一繼承人。她不僅外型亮眼，還精通多國語言，會彈大提琴、打網球和體操。支持者將才華洋溢的她，視為西班牙王室重奪民心的希望。10月31日迎來18歲生日的她，前往位於馬德里的國會，宣誓效忠西班牙憲法，正式成為王室繼承人。許多網友也翻出她的父親國王菲 利浦六世（King Felipe VI）37年前宣誓時的照片，拿兩人做比較。

西班牙最美公主成年，宣誓效忠西班牙國王與憲法。（取材自X／@CasaReal）

綜合媒體報導，雷昂諾穿著一身白色套裝，畫著高貴典雅的妝容，在父母和妹妹的注視下進行宣誓，將盡忠職守、遵守法規、尊重市民與自治州的權力、向國王效忠。這場儀式代表雷昂諾在父親缺席時，可以代替其職務。王室粉絲也翻出菲利浦六世於1986年1月30日宣示的照片，與雷昂諾進行對比。

西班牙公主雷昂諾（Princess Leonor）是目前西班牙王位的第一繼承人。（取材自X／@CasaReal）

當時還是阿斯圖里亞斯親王的菲利浦六世，在父親胡安卡洛斯（King Juan Carlos）和母親蘇菲的注視下，宣誓效忠國王和憲法，雷昂諾今日也和37年前的父親一樣，用堅定自信的語氣完成宣誓。

The Spanish heir to the throne swears allegiance to the Constitution and the King on his/her 18th birthday in the Spanish Parliament.



1986: The Prince of Asturias (now King Felipe VI)



2023: The Princess of Asturias #JuraConstitucionPrincesa



🇪🇸 pic.twitter.com/LSrU7pMcTQ — RoyalArjan (@RoyalArjan) October 31, 2023

雷昂諾和家人前往阿穆德納聖母大座堂欣賞閱兵儀式後，返回馬德里王宮，父親為她戴上具有象徵意義的查理三世 勳章（Order of Charles III）。這是1771年打造的產物，象徵雷昂諾將來會繼承王位。

雷昂諾公主繼位時，將成為繼1868年的伊莎貝拉二世女王以來的西班牙女性君主。

El Rey impone el Collar de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III a Su Alteza Real la Princesa de Asturias en el Palacio Real de Madrid.#JuraConstituciónPrincesa



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西班牙最美公主成年！準女王宣誓效忠憲法 父青澀照也曝光

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