未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

西班牙公主雷昂諾(Princess Leonor)是目前西班牙王位的第一繼承人。她不僅外型亮眼,還精通多國語言,會彈大提琴、打網球和體操。支持者將才華洋溢的她,視為西班牙王室重奪民心的希望。10月31日迎來18歲生日的她,前往位於馬德里的國會,宣誓效忠西班牙憲法,正式成為王室繼承人。許多網友也翻出她的父親國王菲 利浦六世(King Felipe VI)37年前宣誓時的照片,拿兩人做比較。

西班牙最美公主成年,宣誓效忠西班牙國王與憲法。(取材自X/@CasaReal)

綜合媒體報導,雷昂諾穿著一身白色套裝,畫著高貴典雅的妝容,在父母和妹妹的注視下進行宣誓,將盡忠職守、遵守法規、尊重市民與自治州的權力、向國王效忠。這場儀式代表雷昂諾在父親缺席時,可以代替其職務。王室粉絲也翻出菲利浦六世於1986年1月30日宣示的照片,與雷昂諾進行對比。

西班牙公主雷昂諾(Princess Leonor)是目前西班牙王位的第一繼承人。(取材自X/@CasaReal)

當時還是阿斯圖里亞斯親王的菲利浦六世,在父親胡安卡洛斯(King Juan Carlos)和母親蘇菲的注視下,宣誓效忠國王和憲法,雷昂諾今日也和37年前的父親一樣,用堅定自信的語氣完成宣誓。

The Spanish heir to the throne swears allegiance to the Constitution and the King on his/her 18th birthday in the Spanish Parliament.



1986: The Prince of Asturias (now King Felipe VI)



2023: The Princess of Asturias #JuraConstitucionPrincesa



