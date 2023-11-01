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金鐘導演子宮頸癌病逝 婦科名醫列5防治重點

記者沈能元／台北2日電
陳慧翎驚傳癌逝，令人不捨。圖／取自臉書
陳慧翎驚傳癌逝，令人不捨。圖／取自臉書

比莉、賈靜雯等藝人合演的喜劇「媽，別鬧了！」，該劇導演陳慧翎1日驚傳癌逝，享年48歲。陳慧翎於2013年發現罹患子宮頸癌，即使不斷復發，她仍樂觀面對，不斷拍出優質戲劇。知名婦產科醫師、台北秀傳醫院院長鄭丞傑說，子宮頸癌能否早期發現，與有無定期進行子宮頸抹片檢查，息息相關。

鄭丞傑說，30多年前，女性罹患子宮頸癌可進行手術人數，一年約為2000人，現在已降至一年500人以下，可見子宮頸癌防治有成，其中最重要的兩大因素，包括30多年來積極推廣子宮頸抹片檢查，及自2006年開始推廣接種子宮頸癌疫苗，讓子宮頸癌患者有所減少。

「但現在台灣罹患子宮頸癌的病人，多半認為自己不是高危險群，長年沒有進行子宮頸抹片檢查。」鄭丞傑說，台灣女性每年進行抹片檢查者，約占女性人口的三至四成，三年才進行一次抹片檢查者，高達五至六成，無形增加罹癌風險，成為罹患子宮頸癌的候選人。

鄭丞傑指出，目前台灣子宮頸癌患者分為兩大類，一是年輕人多進行子宮頸抹片檢查，讓輕度、中度的早期病人增加，可以及早手術治療，另一類患者則多為60、70歲的末期患者，原因是沒有定期子宮頸抹片檢查，造成延誤治療。

台灣國健署呼籲，「凡有性生活者」應進行子宮頸抹片檢查。鄭丞傑說，這句話應改為「凡曾有性生活者」都應進行檢查。因此，只要是曾經有性經驗者都應進行檢查。子宮頸癌早期發現、治療，第一期五年存活率可達90至95%，第二期為70%、 第三期60%、第四期存活率僅剩20%。

鄭丞傑提醒，子宮頸癌5大防治重點：

1. 定期進行子宮頸抹片檢查：早期發現、早期治療。

2.接種子宮頸癌疫苗：其中2價疫苗保護力為70%，9價疫苗保護力達96%。

3.進行人類乳突病毒篩檢：若篩檢為陽性，就需每年進行子宮頸抹片檢查，但如果是陰性，每三年再做一次即可。

4.性行為時，男性務必使用保險套：以防傳播人類乳突病毒，並可降低子宮頸癌發生率70%。

5.不要隨意服用偏方：許多人聞癌色變，不願意接受西醫治療而尋求偏方，如此卻可能延誤病情，因此，確定罹癌後，應接受正規的治療。

最後，鄭丞傑提醒，子宮頸癌幾乎沒有症狀，如果性行為後，或不明原因出現陰道出血症狀，應盡速就醫檢查。

疫苗 篩檢 保險

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