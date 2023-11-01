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11月初吉星高照 3生肖應抓住時機、快速致富

聯合新聞網／ 即時報導
示意圖。（ingimage）
示意圖。（ingimage）

11月初是一個機遇難得的時刻，根據《搜狐網》指出，3生肖的人將收穫豐盛的幸運，不僅事業成功，身邊也會相繼出現貴人，湧入大量財富，為他們的人生增添色彩！

生肖羊

屬羊的人害怕孤獨，因為不太喜歡獨自一人，所以常以真誠待人。在11月初，事業運勢將受到「天財」和「紅子」這兩顆吉星的祝福。若能抓住這個機會，將能順風順水，幸福將成為現實，也有迅速致富的可能。

然而，屬羊的人在11月底的最後四天，需要小心長壽官星遇到「沉浮」和「關鎖」兩顆煞星，可能影響到健康運勢，有些人可能會有感冒或腰酸等不適症狀。建議每天至少進行30分鐘的健走，維持身體健康。

生肖猴

屬猴的朋友是生肖中的「金五行」，尤其是1968年出生的人。金五行被土五行所加強，形成了土生金的十二宮。11月初將有機會降臨，能擺脫10月的不順和財務困難，享受到更豐盛又精彩的生活。

然而，屬猴的人在接下來的6天，福德宮受到了不利星座「火星」的影響，可能影響到健康運勢，特別是容易感到疲憊，需要特別留意休息，避免過度熬夜，並養成良好的睡眠習慣，維持身體健康。

生肖兔

對於屬兔的人而言，在11月初，命宮正好受到「逢吉」和「佑弼」這兩顆吉星的庇佑。雖然10月可能經歷了不太理想的經濟運勢，也遇到了一些困難和挫折，但受益於幸運之力，11月的情勢將能有所好轉。若把握住這個機會，在接下來的2個月內，財富將源源不斷地湧入，有望在賺錢方面表現優異，收入可能會倍增，透過不懈的努力，還會有許多貴人前來協助。

火星

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