要求身障乘客「爬下飛機」 加航被迫致歉：沒提供輪椅

加拿大一名身障男子近日搭乘加拿大航空航班時，被要求自行下機，且未提供輪椅等協助，深感不滿且受辱。（路透）

加拿大 一名身障男子近日搭乘加拿大航空航班時，被要求自行下機，且未提供輪椅等協助，深感不滿且受辱。對此，加拿大航空被迫致歉。

衛報報導，來自卑詩省（British Columbia）的49歲男子霍金斯（Rodney Hodgins）為硬體銷售員，因痙攣性腦性麻痺無法行走，日前與妻子一同飛往拉斯維加斯，慶祝8月的結婚紀念日。

但霍金斯近日在臉書 分享道，8月與妻子一同搭乘加拿大航空前往拉斯維加斯，當飛機降落時，空服員告訴他，他必須自行下飛機，他原本以為空服員只是在開玩笑，當空中服務員再次提出同樣要求時，他頓時感到震驚和憤怒。

他回憶起空服員問他，「『你能走到飛機前方嗎？』然後我說，『我當然不可能，我需坐輪椅，我不能走路。』」

最後，他被迫用上半身的力量拖著自己的身體走過12排座位，而他的妻子迪安娜（Deanna）則扶著他無法移動的雙腿。

迪安娜也在臉書分享道，「我們在十幾個人面前奮力掙扎，有些人移開視線，另一些人羞愧地看著他，才讓他下了飛機……他的腿受傷了，而我的背也受傷了，但內心受到傷害更嚴重。」痛批加航貶低丈夫，稱丈夫的權利遭到踐踏。

迪安娜表示，兩人已經為這趟旅行規畫了八個月，稱加拿大航空在各方面都讓他們失望。

加航發聲明回應，指已聯繫霍金斯，將提供賠償並對他在拉斯維加斯機場受到的不當遭遇道歉。聲明中指，加航在拉斯維加斯使用第三方輪椅輔助專家來提供安全登上或離開飛機服務。

加航稱，在調查過是次嚴重服務差錯是如何發生後，公司將評估使用拉斯維加斯其他提供行動輔助服務的合作伙伴。

霍金斯表示，加航向他提供價值2000元的機票兌換券，但他表示，賠償不能解決航空公司未能滿足身障乘客要求的問題。「是希望為其他人帶來改變，如此他們就不需再經歷這樣的事情。」