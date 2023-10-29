噁…夫妻住加州五星級飯店 妻竟喝到被精液汙染瓶裝水

根據法院訴狀，一對夫妻表示他們去年11月在加州半月灣麗思卡爾頓酒店遭遇一段恐怖經歷，這位妻子竟喝到被精液汙染的瓶裝水。（取材自飯店官網）

商業內幕(Business Insider)報導，根據法院訴狀，一對夫妻表示他們去年11月在加州半月灣 麗思卡爾頓酒店(Ritz-Carlton)遭遇一段恐怖經歷，這位妻子竟喝到被精液汙染的瓶裝水。

這對夫妻預定在這家豪華五星級飯店住四晚，他們去年11月18日在飯店用完晚餐後，向櫃台要瓶裝水，一名工作人員在幾分鐘後送到房間，這位妻子當晚「打開瓶子喝了一口，就知道不對勁」，向丈夫表示她的懷疑，這對夫妻立即向飯店安全和管理人員舉報，管理人員隨即報警。

根據訴狀，麗思卡爾頓將瓶裝水送到實驗室化驗，化驗結果證實水遭到精液汙染。這位妻子嚇壞了，感到被羞辱和難堪。

這對夫妻本月12日向加州北區地方法院提起告訴，控告遭到性侵 犯、故意造成情緒困擾、疏忽及因侵權造成損失。

根據訴狀，飯店一名員工將精液射到一個貼有麗思卡爾頓標簽的水瓶中，並將其送到這對夫婦的房間。

但飯店拒絕向這對夫婦提供那瓶水和實驗室檢驗結果的副本，也拒絕透露當天值班員工的身分、背景和前科以供審查。

而這位妻子的丈夫也因此無法再獲得妻子的陪伴、感情、愛，使兩人的性關係大受影響。