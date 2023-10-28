我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遺書字條、頭部中彈…緬因槍手陳屍林中細節曝光 疑開槍自殺

李尚福被拔、李克強去世 中國政壇震盪曝「習家軍」面臨內鬥

真人版「白雪公主」正式亮相 跟卡通原版意外相像？

記者蘇詠智／即時報導
真人版「白雪公主」比預期的更像卡通原版。（取材自Disney）
真人版「白雪公主」比預期的更像卡通原版。（取材自Disney）

打從選角公布以來就引發外界高度爭議的迪士尼真人版「白雪公主」電影，終於有了首張正式劇照，只見女主角瑞秋賽格勒（Rachel Zegler） 以卡通版公主的經典造型出現，身旁圍著7個電腦後製出來的矮人，遠比之前片場工作照流出時、外界抨擊「把原作改得亂七八糟」有很大的改變，至少與卡通的樣子看起來相像很多，不過真人版仍然有好幾處明顯的改編，是否會讓喜愛動畫經典的粉絲無法接受，要等正式上映後才見分曉。

目前已知真人版中的獵人一角，會配合當今的「選角多元化」而由黑人男星安蘇卡比亞（Ansu Kabia）飾演，且這個版本沒有白馬王子的角色，男主角是全新打造的人物，由東尼獎獲獎演員安德魯伯納普（Andrew Burnap）扮演，瑞秋賽格勒的拉丁血統健康膚色並不像卡通裡的公主那麼雪白，也是很明顯的不同。

瑞秋透露，真人版的公主並沒有期盼夢中的王子出現，而是希望能夠順利成為父王的接班人、統治整個國家，顯然迪士尼認為現代女性都不能有「戀愛腦」，每一個都要是事業為重的女強人，如此一來是否更刺激賣座，尚不得而知。倒是由於目前美國演員工會還在罷工中，迪士尼宣布真人版「白雪公主」檔期再往後延到2025年的3月上映，比原定整整延後快一年。

「白雪公主」是迪士尼首部卡通長片，在觀眾心目中一直有崇高的地位。（取材自IMDb...
「白雪公主」是迪士尼首部卡通長片，在觀眾心目中一直有崇高的地位。（取材自IMDb）
「白雪公主」卡通原版中的公主和7個小矮人，造型已深入人心。（取材自IMDb）
「白雪公主」卡通原版中的公主和7個小矮人，造型已深入人心。（取材自IMDb）

迪士尼 罷工 黑人

上一則

買按摩棒「當場試用」貼臉狂震不夠嗨 她掏衣往重要部位塞

延伸閱讀

參加音樂節遇劫… 柏克萊出生美籍男 遭哈瑪斯綁架

參加音樂節遇劫… 柏克萊出生美籍男 遭哈瑪斯綁架
遭挾持20小時 以色列婦下廚餵飽哈瑪斯 撐到員警兒營救

遭挾持20小時 以色列婦下廚餵飽哈瑪斯 撐到員警兒營救
2350元→450元 棄美籍手續費回降 前美公民集體告國務院

2350元→450元 棄美籍手續費回降 前美公民集體告國務院
20億勁球得主狂買加州3豪宅 理財專家：犯了嚴重錯誤

20億勁球得主狂買加州3豪宅 理財專家：犯了嚴重錯誤

熱門新聞

浴室示意圖。（圖：Ingimage）

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

2023-10-19 19:12
網友大推檸檬酸刷馬桶，不少人認同便宜又好用。 (取材自canva)

別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白

2023-10-20 23:19
比爾蓋茲喝手搖杯的表情相當逗趣（左圖）；右圖為比爾蓋茲與女兒菲比蓋茲坐在屋頂酒吧喝手搖飲料。（翻攝自比爾蓋茲Instagram）

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

2023-10-21 20:40
3生肖11月將有貴人出現，有機會迎來事業蓬勃發展，財運旺到擋不住。示意圖，非新聞當事者。（取材自ingimage）

3生肖11月將有貴人出現 事業起飛、財運「旺到擋不住」

2023-10-26 01:23
示意圖。（imgimage）

重陽節後3生肖旺翻 財運飆升、橫財滾滾、數錢數到手軟

2023-10-24 18:01
這四生肖天生具有領導命，能在未來累積財富、迎向成功。(示意圖／ingimage)

4生肖天生具「領導命」 屬蛇當老闆、這生肖適合走政治

2023-10-23 23:58

超人氣

更多 >
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機
最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局