真人版「白雪公主」正式亮相 跟卡通原版意外相像？

真人版「白雪公主」比預期的更像卡通原版。（取材自Disney）

打從選角公布以來就引發外界高度爭議的迪士尼 真人版「白雪公主」電影，終於有了首張正式劇照，只見女主角瑞秋賽格勒（Rachel Zegler） 以卡通版公主的經典造型出現，身旁圍著7個電腦後製出來的矮人，遠比之前片場工作照流出時、外界抨擊「把原作改得亂七八糟」有很大的改變，至少與卡通的樣子看起來相像很多，不過真人版仍然有好幾處明顯的改編，是否會讓喜愛動畫經典的粉絲無法接受，要等正式上映後才見分曉。

目前已知真人版中的獵人一角，會配合當今的「選角多元化」而由黑人 男星安蘇卡比亞（Ansu Kabia）飾演，且這個版本沒有白馬王子的角色，男主角是全新打造的人物，由東尼獎獲獎演員安德魯伯納普（Andrew Burnap）扮演，瑞秋賽格勒的拉丁血統健康膚色並不像卡通裡的公主那麼雪白，也是很明顯的不同。