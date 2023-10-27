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怎麼刷牙才對？廣東女「橫向刷牙」20年 竟刷斷牙齒

聯合新聞網／綜合報導
口腔清潔十分重要，若用錯方法恐會對牙齒造成傷害。情境示意圖。（取材自Ingimage）
口腔清潔十分重要，若用錯方法恐會對牙齒造成傷害。情境示意圖。（取材自Ingimage）

口腔清潔十分重要，但若用錯方法恐會對牙齒造成傷害。中國廣東省就有一名27歲丁姓女子，某日突然覺得口腔很不舒服，一照鏡子竟發現牙齒有崩落的徵狀，已經出現了缺口，趕緊前往醫院就診，這才發現原來是「橫向刷牙」惹的禍。

根據澎湃新聞報導，27歲丁女因為「橫向刷牙」逾20年，導致牙齒出現楔形缺損，直到口腔被牙齒缺口刮傷而去看了牙醫，才驚覺自己這些年來都用錯方式刷牙。

27歲丁女因為「橫向刷牙」逾20年，導致牙齒出現楔形缺損。（取材自微博）
27歲丁女因為「橫向刷牙」逾20年，導致牙齒出現楔形缺損。（取材自微博）

不少人習慣牙刷沾上牙膏後，直接上下、左右來回刷洗，但這種方式容易因為過度出力，導致牙齦出血、磨損牙齒。同時，日前也有日本牙醫提醒過民眾常見的刷牙迷思，包含「牙膏擠愈多愈好」以及「牙刷沾濕後再擠牙膏」。

因此專家建議，每個人最好都要學會「貝氏刷牙法」，即使用軟毛牙刷，將牙刷與牙齒呈45度角指向根尖方向（上顎牙向上，下顎牙向下），盡可能伸入牙間隙輕柔施壓，前後方向短距離的水平顫動4至5次，每次刷2至3顆牙齒，且刷牙時間以2至3分鐘為宜。

該新聞轉傳到微博後，不少網友紛紛留言，「突然不會刷牙了」、「上下刷感覺使不上力」、「不刷牙是不是就沒問題了？」、「牙齒萎縮去醫院反而被告知要減少豎著刷牙」、「跟上下牙齒的咬合力也有關係」、「醫生說要畫圈方式刷牙」。

也有許多過來人表示有共鳴，「一定要正確刷牙，以前補過2顆，1顆人民幣400多元」、「楔形缺損，我剛補了7顆，1顆人民幣800元」、「我去看牙醫也被說有一樣的症狀」、「我就是長期橫向刷牙，結果3處牙都有缺口」、「這種缺口補過牙還是容易掉」、「我媽也是這樣把自己牙齒刷斷了」、「不要拉鋸式的刷牙，尤其水平方向不要太用力，也不要幅度太大」、「要豎著傾斜45度角刷牙，橫著會有楔狀缺損」。

微博 日本

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