吃1顆腹痛4小時 「辣椒X」獲金氏紀錄認證「全球最辣」

黃綠色相間和皺巴巴外皮的果實，是全世界最辣的魔王級「辣椒X」。（美聯社）

一款由知名培育家柯里（Ed Currie）栽培出的魔王級「辣椒X」（Pepper X），日前被金氏世界紀錄（Guinness Book of World Records）認證，成為全球最辣的辣椒，根據官網上的描述，稱辣椒X的辣度比前一代多3倍。在辣椒X問世前，宰制全世界10年的魔王辣椒，名叫卡羅萊納死神辣椒（Carolina Reaper），它同樣也是柯里的傑作。

身為全世界唯二吃過整粒辣椒X的人，柯里與同為辣椒愛好者的丹麥音樂家克勞斯（Chili Klaus），先前在脫口秀節目「Hot Ones」上品嘗後，按照柯里本人的回憶，這次體驗足足讓他腹痛痙攣了4小時。身為栽培者的他表示，吃下辣椒X，你只會感受幾秒鐘口感風味，其餘的感受就是無止盡的辣度。

以卡羅萊納死神辣椒稱霸10年的柯里，再次靠著「辣椒X」，繼續占據全球最辣的地位。（美聯社）

吞下辣椒X並完成節目錄製後，柯里走出車子不到3公尺距離，就撐不住倒下了。好在同行友人即時發現，趕緊將他扶起走回房間，並給了柯里大量冰淇淋，以壓制灼熱和辣度，但反倒引發更嚴重的肚子痛症狀。

根據柯里的說法，辣椒X一開始只是暫定名稱，實在想不到比較合適名稱，才一直沿用到今天。從辣椒外觀來看，它不是我們既定印象中，紅色或青色的植物，體型也不是常見的細長，而是一棵黃綠相間、外皮皺巴巴的不起眼果實。但在柯里混雜栽培後，成為一種擁有極高含量辣椒素的辣椒，「不要單獨食用，平常人也不要輕易嘗試」。

黃綠色相間和皺巴巴外皮的果實，是全世界最辣的魔王級「辣椒X」。（美聯社）

鑽研辣椒30年時間，柯里當年靠著這株植物，幫助他戒除毒癮回歸正常生活。雖然擁有自己的公司和商品，但這位辣椒達人卻開放大家，使用名稱和自行種植，聞名全球的卡羅萊納死神辣椒，就擁有超過一萬種「未獲批准」的衍生商品。如今當辣椒X取得認證後，柯里將做好保護，要將這個寶貝作為公司未來的主力商品。

吃一粒讓你痙攣4小時 魔王級「辣椒X」獲金氏紀錄

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