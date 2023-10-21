我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

錫克教領袖遇刺掀外交風波 美英兩國挺加拿大

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

TVBS新聞網／編輯 陳妍如 即時報導
比爾蓋茲喝手搖杯的表情相當逗趣（左圖）；右圖為比爾蓋茲與女兒菲比蓋茲坐在屋頂酒吧喝手搖飲料。（翻攝自比爾蓋茲Instagram）
比爾蓋茲喝手搖杯的表情相當逗趣（左圖）；右圖為比爾蓋茲與女兒菲比蓋茲坐在屋頂酒吧喝手搖飲料。（翻攝自比爾蓋茲Instagram）

微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲Bill Gates）作為舉世聞名的富翁，他的生活習慣、一舉一動都收到大眾關注，近日比爾蓋茲在Instagram帳號上分享了一段他與女兒菲比蓋茲（Phoebe Gates）坐在屋頂酒吧喝飲料的逗趣影片，貼文寫道：「父女的珍珠奶茶時間」，只見比爾蓋茲在喝的飲料，竟然是來自台灣的手搖杯品牌「貢茶」，該影片至今更獲得超過1800萬次播放。

比爾蓋茲日前在他的Instagram帳號上傳一段短影音，只見他和女兒菲比坐在紐約的「Daintree Rooftop & Lounge」屋頂酒吧，從該酒吧可以欣賞紐約的街景，影片背景也可以看到標誌性的紐約帝國大廈。

在影片中，比爾蓋茲喝的是沒有加牛奶、只加入珍珠的茶，女兒菲比則是經典的珍奶，從商標可以看出是台灣品牌「貢茶」。喝手搖杯時將吸管插入杯中已是台灣民眾習以為常的動作，但對較不習慣手搖飲的外國人而言，要將吸管好好插破塑膠膜、同時不讓飲料灑出來並不容易，有些手搖杯店的店員還會幫忙插吸管。比爾蓋茲在影片中插吸管時，也露出嚴肅認真表情，最後挑戰成功。

比爾蓋茲也在貼文下方留言標註加拿大華裔演員劉思慕（Simu Liu），感謝劉思慕去年向他介紹貢茶這個品牌。2022年6月，在「時代」雜誌百大最具影響力人物的活動期間，劉思慕曾經邀請比爾蓋茲試喝珍珠奶茶。

比爾蓋茲也不敵珍珠魅力！　和女兒喝手搖飲選台灣這品牌

TVBS新聞網

比爾蓋茲 劉思慕 Bill Gates

上一則

萬聖節應景「化鬼妝」小心顏料釀肌膚問題「真毀容」

延伸閱讀

仇恨犯罪投訴新熱線 紐約州府開通

仇恨犯罪投訴新熱線 紐約州府開通
川普競選網站仍貼罵紐約法院書記官 法官開罰5000元 若再犯必重罰

川普競選網站仍貼罵紐約法院書記官 法官開罰5000元 若再犯必重罰
5G時代 紐約市府部署4000個免費wifi熱點站

5G時代 紐約市府部署4000個免費wifi熱點站
紐約州長霍楚訪以途中 87歲父親去世

紐約州長霍楚訪以途中 87歲父親去世

熱門新聞

浴室示意圖。（圖：Ingimage）

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

2023-10-19 19:12
三生肖10月中下旬轉運。（路透）

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

2023-10-14 03:15
網友大推檸檬酸刷馬桶，不少人認同便宜又好用。 (取材自canva)

別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白

2023-10-20 23:19
圖為加州黃金刮刮樂彩票（Golden Ticket Scratcher），最高獎金為100萬元。（圖：州彩券局）

刮刮樂當小費 調酒師刮開中5萬元 顧客竟「變臉搶回」

2023-10-14 22:30
一位日本網友表示，為了以防萬一，他在廁所的牆上掛了求救用的物品。示意圖，與新聞當事者無關。（取材自Ingimage）

被反鎖在廁所怎麼辦？他建議牆上掛1物 必要時還能救命

2023-10-19 05:00
透過血型分析，瞭解四血型討厭的上司風格。(ingimage)

4血型討厭哪種上司？ B型聽到1句話就失去幹勁

2023-10-16 04:31

超人氣

更多 >
別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白

別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白
林青霞這也行…攬肩扶手教打乒乓球 姿勢很專業

林青霞這也行…攬肩扶手教打乒乓球 姿勢很專業
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
參加前任婚禮 她突收到紅包「打開一看淚崩」：真的錯過了

參加前任婚禮 她突收到紅包「打開一看淚崩」：真的錯過了
華女遭搶呼救 華人聞聲逃 僅2白人女子相助

華女遭搶呼救 華人聞聲逃 僅2白人女子相助