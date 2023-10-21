影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

比爾蓋茲喝手搖杯的表情相當逗趣（左圖）；右圖為比爾蓋茲與女兒菲比蓋茲坐在屋頂酒吧喝手搖飲料。（翻攝自比爾蓋茲Instagram）

微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲 （Bill Gates ）作為舉世聞名的富翁，他的生活習慣、一舉一動都收到大眾關注，近日比爾蓋茲在Instagram帳號上分享了一段他與女兒菲比蓋茲（Phoebe Gates）坐在屋頂酒吧喝飲料的逗趣影片，貼文寫道：「父女的珍珠奶茶時間」，只見比爾蓋茲在喝的飲料，竟然是來自台灣的手搖杯品牌「貢茶」，該影片至今更獲得超過1800萬次播放。

比爾蓋茲日前在他的Instagram帳號上傳一段短影音，只見他和女兒菲比坐在紐約的「Daintree Rooftop & Lounge」屋頂酒吧，從該酒吧可以欣賞紐約的街景，影片背景也可以看到標誌性的紐約帝國大廈。

在影片中，比爾蓋茲喝的是沒有加牛奶、只加入珍珠的茶，女兒菲比則是經典的珍奶，從商標可以看出是台灣品牌「貢茶」。喝手搖杯時將吸管插入杯中已是台灣民眾習以為常的動作，但對較不習慣手搖飲的外國人而言，要將吸管好好插破塑膠膜、同時不讓飲料灑出來並不容易，有些手搖杯店的店員還會幫忙插吸管。比爾蓋茲在影片中插吸管時，也露出嚴肅認真表情，最後挑戰成功。

比爾蓋茲也在貼文下方留言標註加拿大華裔演員劉思慕 （Simu Liu），感謝劉思慕去年向他介紹貢茶這個品牌。2022年6月，在「時代」雜誌百大最具影響力人物的活動期間，劉思慕曾經邀請比爾蓋茲試喝珍珠奶茶。

比爾蓋茲也不敵珍珠魅力！ 和女兒喝手搖飲選台灣這品牌

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