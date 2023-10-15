洗澡3部位容易忽略 皮膚科醫：當心染上超強細菌

洗澡示意圖。(Getty Images)

不少人在洗澡時認為，只要簡單用肥皂水沖過就好，然而一名皮膚科醫生警告，身體有三大部位（耳後、肚臍、指甲下方）需確實清潔，否則可能染上抗藥性超強的細菌，嚴重者可能引發敗血症，導致小命不保。

紐約郵報報導，美國TikTok 網紅醫生林希（Lindsey Zubritsky）分享，有三大部位需比平常更頻繁地清洗。

首先是耳後。她表示，如果你把手指放在耳朵後面，會注意到耳朵有異味，或者感覺有東西應該多洗幾次，她解釋，「頭皮屑、皮脂和其他頭部堆積物經常聚集在那裡。」

第二是肚臍，這也是最容易被忽略的地方之一；林希警告，肚臍非常容易集聚汗水和污垢，如果隨便清潔，可能形成臍石（omphalolith，也稱為肚臍石navel stone），就像肚臍裡的怪物。

第三是指甲下方，林希呼籲，「當你洗澡時，你真的需要用刷子刷到指甲下面，以清除污垢和堆積物。」

林希表示，未正確清潔這三個區域可能染上「耐甲氧西林金黃色葡萄球菌 」（MRSA，又稱多重抗藥金黃色葡萄球菌、超級細菌），這是一種對多種抗生素具抗藥性的細菌。據美國疾病管制與預防中心，MRSA感染的症狀包括腫脹、發熱、發紅和疼痛，未經治療可能導致敗血症。

去年，另一名TikTok網紅醫生考德爾（Jen Caudle）也指出，洗澡時常被忽略的五個身體部位包含肚臍、耳朵、指甲、雙腿及腳趾縫，另外後頸、膝蓋後方也常被遺忘，導致細菌孳生。

不清當心沒命 皮膚科醫：洗澡忽略「3部位」恐染超級細菌

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