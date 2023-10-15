我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺以挺巴示威衝突 紐約61人被捕

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

「火環」來了 日環食橫貫美洲 美國下次見要等到2046年

中央社／新墨西哥州艾布奎克14日綜合外電報導
美洲各地的天文觀測者齊聚新墨西哥州艾布奎克，把目光望向天際，觀看難得一見的天文奇景：日環食。（美聯社）
美洲各地的天文觀測者齊聚新墨西哥州艾布奎克，把目光望向天際，觀看難得一見的天文奇景：日環食。（美聯社）

美洲各地的天文觀測者今天把目光望向天際，觀看難得一見的天文奇景：日環食。美國下次再見日環食則得等到2046年。

一群人戴著護目鏡，聚集在新墨西哥州阿布奎基（Albuquerque），與美西多地的天文愛好者一同觀賞月球在距離地球最遠的地方通過太陽和地球之間。

由於距離太遠，月球無法完全遮住太陽，此時就會出現「火環」奇景。

艾布奎克的觀測者看到「火環」出現時，無不大聲歡呼，柯薩德（Shannon Cozad）讚嘆說，「太壯觀了，讓我們敬畏」。

短短數小時間，「環食路徑」穿過多座大城，包括俄勒岡州尤金（Eugene）和德州聖安東尼奧（San Antonio），日環食前後一兩個小時則可觀測到日偏食。

8歲的索昆比（Mubaraq Sokunbi）和家人一起參加艾布奎克的熱氣球節，他興奮地說：「有點像黑洞，月亮遮住了太陽，然後太陽周圍有一圈光環。」

在特定地點可觀測到30秒至5分鐘的日食，觀測者得採取安全預防措施，使用觀日專用眼鏡而非普通的太陽眼鏡，才能保護眼睛。

日食穿過墨西哥和中美洲，通過哥倫比亞與巴西北部進入南美洲，最後在大西洋日落時結束。

美國2017年曾出現日全食，明年4月還會再有，之後就要再等到2044年，下次的日環食則得等到2046年。

新墨西哥州 德州 氣球

上一則

許瑋甯被「她和她的她」掏空身心 羞曝邱澤這點最溫暖

延伸閱讀

以巴衝突將對油市造成哪些衝擊？四大看點一次掌握

以巴衝突將對油市造成哪些衝擊？四大看點一次掌握
雖有以哈戰火 全美油價仍大跌 暑假結束、遠端工作、減少開車等是主因

雖有以哈戰火 全美油價仍大跌 暑假結束、遠端工作、減少開車等是主因
美國現象／沙漠熱泉市天氣熱、生活不便 難吸引華人

美國現象／沙漠熱泉市天氣熱、生活不便 難吸引華人
矽谷南灣天氣晴朗 掀日環食觀賞潮

矽谷南灣天氣晴朗 掀日環食觀賞潮

熱門新聞

三生肖10月中下旬轉運。（路透）

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

2023-10-14 03:15
這三個星座人間清醒、看得十分通透，卻因此與他人格格不入，注定孤獨一生。(示意圖／ingimage)

3星座人間清醒：天蠍太理智、水瓶看得通透卻注定孤獨一生

2023-10-13 20:05
圖為韓劇「黑暗榮耀」中，宋慧喬飾演遭年少遭霸凌，成年後歸來復仇的女主角。（圖：Netflix提供）

最愛記仇3星座：天蠍要報復、摩羯會還擊、「它」不輕易原諒

2023-10-12 01:05
圖／Ingimage

年底3生肖大發升官財…虎創業有戲 「他們」將遇大貴人

2023-10-10 18:31
透過血型分析，瞭解不同的人會如何收納衣櫃。(ingimage)

4血型「衣櫃怎麼收」分析 A型徹底斷捨離 這血型不只放衣服

2023-10-07 20:24
我們常住飯店會看到床上鋪著一條「長長的布」，它的專業名稱為床旗，類似於放在桌子上的桌旗，是為了防止弄髒床單。（取材自canva）

飯店床上「長長的布是什麼？」前房務曝恐怖真相：千萬別碰

2023-10-14 01:09

超人氣

更多 >
BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水
男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」
紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰
中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園
陳奕迅澳門開唱被嗆「講國語」怒回絕 引熱議

陳奕迅澳門開唱被嗆「講國語」怒回絕 引熱議