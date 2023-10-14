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刮刮樂當小費 調酒師刮開中5萬元 顧客竟「變臉搶回」

TVBS新聞網／編輯 王芊歷 報導
圖為加州黃金刮刮樂彩票（Golden Ticket Scratcher），最高獎金為100萬元。（圖：州彩券局）
圖為加州黃金刮刮樂彩票（Golden Ticket Scratcher），最高獎金為100萬元。（圖：州彩券局）

許多餐廳習慣「小費文化」，主要用來表揚辛苦工作的服務人員，小費多寡則沒有限制，不過此舉在亞洲市場則較為少見，甚至被認為是一種陋習或歧視。一名網友日前公開朋友收到刮刮樂作為小費，怎了當場得知中大獎後卻被顧客討回，重新給她區區20元美元，讓全場看傻眼。

一名網友透過Reddit分享，在酒吧上班的朋友曾遭遇過一次誇張經歷，他首先提到當事朋友是一名調酒師，並在工作途中收到了一名男顧客的小費，為一張價值20美元的刮刮樂。網友表示，收到刮刮樂的朋友禮貌轉身，刮開之後意外發現中獎，獎金竟高達5萬美元，興奮得馬上跟送她刮刮樂的男顧客分享，沒想到對方聽見消息後並未祝賀，反而當眾垮下臉。

接下來故事的發展，更讓網友震驚不已，該名男顧客立刻把中獎刮刮樂從朋友手中搶回來，掏出20元美元給她，而向來個性老實的朋友也乖乖的收下，面對男顧客的舉動沒有任何反駁，默默吞下了。儘管事件被不少人質疑真實性，網友仍更新後續情況，當事朋友最後選擇離職，並相信或許對方更需要這些錢，完全不後悔自己把刮刮樂還回去。

貼文一出，隨即掀起網友關注和熱議，部分網友紛紛為當事人打抱不平，「其實是男顧客之後只給她20美元的行為，讓情况變得更糟」、「太蠢了，她不應該把它還回去」、「我可能沒辦法跟你的朋友一樣，我會自己收下5萬美元」。即便有人認為，獎金應該對男顧客來說很重要，但網友最後補充，該名男顧客最終流連於賭場之中，放肆揮霍所有獎金。

上班收刮刮樂小費！她爽中161萬　顧客秒反悔「變臉搶回」

TVBS新聞網

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