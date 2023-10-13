我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨宣布 提名強硬派喬登為眾院議長候選人

財報季開門見喜 小摩Q3獲利成長35% NII再創新高

3星座人間清醒：天蠍太理智、水瓶看得通透卻注定孤獨一生

聯合新聞網／ 即時報導
這三個星座人間清醒、看得十分通透，卻因此與他人格格不入，注定孤獨一生。(示意圖／ingimage)
這三個星座人間清醒、看得十分通透，卻因此與他人格格不入，注定孤獨一生。(示意圖／ingimage)

有些人活得很清醒、看得很通透，卻因此在一生中飽受孤獨。《搜狐網》運勢專欄分享頭腦清醒、思維理智卻注定孤獨的三個星座，他們的獨特之處，使得他們與多數人格格不入。

摩羯座

多數人對摩羯的評價總是冷冷的、酷酷的，在人群裡不怎麼喜歡表達。更多時候，他們選擇獨來獨往，因此朋友十分稀少，甚至沒有同伴。原因可能歸咎於摩羯的性格，他們較為冷淡，同時他們的頭腦更是相當清醒、思維也會無比理智。

因此，他們往往在很小的年紀，就擁有豐富的人生閱歷。摩羯寧願一個人默默努力成長、承受枯燥，也不喜歡到人群裡去喧嘩，肆無忌憚的消遣而耗費自己的生命。正因如此，他們給人的感覺必然是相當格格不入。

天蠍座

許多人形容天蠍深情、浪漫，十分感性且擅於情緒表達。不過，天蠍的本質終究是理智、清醒的，且很少有人能超越。他們天生具備相當高的智商以及十分強的悟性，以至於不論面對什麼事情，都能很快就看懂、看透。

儘管天蠍具備相當強的社交能力和相當高的情商，但他們內心的孤獨是這輩子永遠無法避免的。他們太快看破一切，使得他們很大程度上與周圍格格不入，但也必然造就更加無與倫比且無可替代的他們。

水瓶座

儘管水瓶的外表給人感覺相當有情調、浪漫，但實際上他們本質並非如此。水瓶的頭腦是人群中最清醒、思維也是最理智的，不論作出多荒唐的決定，都是他們反覆揣摩後總結出的答案。

事實上，水瓶具備相當強烈的求知慾和無比的渴望，他們看透世間一切真理，且他們看待事物的方式更高層次，並不會受到感性情緒的影響。不過，這也必然導致水瓶座的格格不入。

許多人窮極一生追求財富與地位，但水瓶座更渴望意義上的成長，一種面對世界更清晰的解讀和答案。因此，水瓶注定不被人理解，沒有人能與他們結伴而行，他們也勢必要承受百年孤獨。

上一則

參加迪士尼萬聖節派對 抖音網紅助10歲癌童享名人待遇

延伸閱讀

10月13日星座運勢 巨蟹貴人相助 天蠍靈感不斷

10月13日星座運勢 巨蟹貴人相助 天蠍靈感不斷
10月12日星座運勢 處女財運頗好 天蠍靈感不斷

10月12日星座運勢 處女財運頗好 天蠍靈感不斷
最愛記仇3星座：天蠍要報復、摩羯會還擊、「它」不輕易原諒

最愛記仇3星座：天蠍要報復、摩羯會還擊、「它」不輕易原諒
3星座超腹黑：天蠍看穿人性、雙子說謊成精、這星座溫柔情勒高手

3星座超腹黑：天蠍看穿人性、雙子說謊成精、這星座溫柔情勒高手

熱門新聞

圖為韓劇「黑暗榮耀」中，宋慧喬飾演遭年少遭霸凌，成年後歸來復仇的女主角。（圖：Netflix提供）

最愛記仇3星座：天蠍要報復、摩羯會還擊、「它」不輕易原諒

2023-10-12 01:05
圖／Ingimage

年底3生肖大發升官財…虎創業有戲 「他們」將遇大貴人

2023-10-10 18:31
透過血型分析，瞭解不同的人會如何收納衣櫃。(ingimage)

4血型「衣櫃怎麼收」分析 A型徹底斷捨離 這血型不只放衣服

2023-10-07 20:24
節氣「寒露」示意圖。（記者賴香珊／攝影）

寒露到 4生肖犯沖當心 專家曝「忌黑白」宜補氣

2023-10-08 00:57
有三個星座最愛「裝」，總想表現最完美的一面，而讓別人覺得他們很虛偽。（示意圖／ingimage）

最愛「假裝」3星座：巨蟹裝堅強、天秤假中立、這星座超虛偽

2023-10-09 20:10
Apple Watch Edition屬於精品定位，錶殼採用18K金打造。（取材自蘋果官網）

蘋果不再維修 當年賣1.7萬的18K金Apple Watch走入歷史

2023-10-07 22:04

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡