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接獲密告丈夫外遇 一知對象是「親妹」她又吐又暈

聯合新聞網／即時報導
一位日本太太得知自己的丈夫跟妹妹外遇，讓她頓時嘔吐並昏過去。示意圖，非當事人及事物。（本報資料照片）
一位日本太太得知自己的丈夫跟妹妹外遇，讓她頓時嘔吐並昏過去。示意圖，非當事人及事物。（本報資料照片）

外遇事件往往會嚴重影響夫妻間的感情，而當發現另一半的外遇對象，竟然是自己熟人的話，更會加深遭到背叛的感覺。近來日本媒體，就有這麼一則感情糾紛。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名友理香的43歲女性，過去從學生時期，就有一位男性好友。原先雙方都只把對方當朋友看待，但有一天友理香突然發現，對方或許是這世界上最瞭解她的人，因此在35歲時決定和對方結婚，並在兩年後生下一位女兒。

丈夫其實以前也是友理香妹妹的同學，平時為人誠懇努力，婚後還會幫忙照顧小孩，大家都誇他們是相當登對的夫妻。然而有一天，友理香妹妹的朋友，卻突然聯絡友理香，說她妹妹其實和丈夫有染。這位朋友雖然一時猶豫該不該說，但考慮到友理香的處境，還是決定向她密告。

友理香在某天深夜，向丈夫質問這件事情。丈夫對於東窗事發似乎嚇了一跳，全身凍結了一下，接著坦承他確實大概找過友理香妹妹三次。且雖然妹妹在疫情期間離婚了，但早在離婚之前，就已經和丈夫有一腿。

友理香知道實情後，頓時覺得相當噁心，又哭又吐甚至還昏倒送醫。丈夫後來決定分居搬到別處去住，偶爾會用訊息聯絡，或是來看女兒。但一想到丈夫的臉，還是讓友理香感到相當不能接受，一年之內就住院了三次。直到小孩都要上小學了，才漸漸恢復身心狀況，現在正一點一滴，想辦法調整回過去正常生活的模式。

日本 疫情

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