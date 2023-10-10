25歲以色列安全官 帶領居民擊殺25名哈瑪斯武裝分子

在加薩走廊附近的尼阿姆，年僅25歲的安全協調官麗柏曼果斷帶領當地居民擊斃25名哈瑪斯武裝分子，指揮若定獲封為女英雄。(取自臉書)

英國每日郵報報導，巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列 邊境，在加薩 走廊（Gaza Strip）附近的尼阿姆（Nir Am），年僅25歲的安全協調官麗柏曼（Inbar Lieberman）果斷帶領居民擊斃25名武裝分子，指揮若定獲以色列人民封為女英雄。

麗柏曼自2022年12月起負責尼阿姆安全工作，以色列瓦拉新聞（Walla News）報導，當天黎明時分，麗柏曼陸續聽見爆炸聲，她很快意識到事有蹊蹺，旋即打開武器庫分派槍械給12名由當地居民組成的地區安全小隊。

麗柏曼將地區安全小隊成員部署在不同戰略位置，並且設下埋伏。4個多小時裡，麗柏曼隻身擊斃5名恐怖分子，其餘成員則成功擊殺20人，隨後尼阿姆也在麗柏曼的指揮下搖身成為無堅不摧的堡壘。

當地居民回憶事發過程，「安全小隊的成員一聽到槍聲，馬上互相聯絡，不過當時被要求待命。後來麗柏曼認為不能再等，果斷下令行動。事實上，正因他們反應迅速才能避免數十人喪命的可能。」

另有居民感嘆，尼阿姆是附近地區唯一一個完好無缺的基布茲（kibbutz），這都有賴麗柏曼。基布茲是以色列特有的集體農場聚落，以齊頭式平等為訴求，居民成員間的財產共享、收入均分，且由聚落免費供應食宿和各項資源。

以色列「晚報」報導麗柏曼在社群平台獲封英雄，網民紛紛大讚她堪當國家榮譽「以色列獎」（Israel Prize）。

以色列10日宣布完全封鎖接壤加薩走廊的邊境，40英里長的邊防設有雷達系統以及連接軍事隧道的感應器網絡。除此之外，軍方改用6.5碼高的「智慧柵欄」，配有感應器和監視器。