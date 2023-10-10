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中國高中生演出安倍遇刺短劇 日網友批粗俗無禮

中央社╱東京11日專電
中國一所高中的運動會演出用前日本首相安倍晉三槍擊案為腳本的短劇，當飾演安倍的學生中槍倒下時，全場大笑。影片在日本引發爭議。（圖取自YouTube）
中國一所高中的運動會演出用前日本首相安倍晉三槍擊案為腳本的短劇，當飾演安倍的學生中槍倒下時，全場大笑。影片在日本引發爭議。（圖取自YouTube）

日本排放福島核電廠處理水，引發中國強烈抗議，極端的反日浪潮甚至深入校園。中國一所高中的運動會演出用前日本首相安倍晉三槍擊案為腳本的短劇，當飾演安倍的學生中槍倒下時，全場哄然大笑；影片流出在日本引發爭議，痛批粗俗無禮。

日本富士電視台新聞網（FNN）、產經新聞報導，山東省棗莊市一所高中在9月舉辦運動會，從社群網路廣為流傳的影片可看到，多名學生在操場跑道上表演，其中一方飾演安倍和他的隨扈人員，一名學生站在椅子上、臉上帶著「安倍」的面具，看似在對群眾演說。靠近鏡頭的這方學生則是扮演聽眾和槍手。

可以看到一名學生從褲兜作勢掏槍，然後朝對面的「安倍」射擊，然後又衝上前補槍。中槍的「安倍」從椅子上倒下後，旁邊衝來一群學生，舉著寫有「兩聲槍響屍骨寒，污水排海遺後患」的紅布條。在操場上圍觀的學生爆出笑聲，鼓掌叫好。

這段影片上傳到微博後開始流傳，經中國媒體報導後，目前影片已經刪除，但早已廣傳。中國媒體10日報導，當地教育部門已經要求學校調查通報。

在中國的微博上，有網友批評這齣行動劇簡直是「愚蠢無知」，但也有網友稱他們是「中國的希望」、「為正義的學生點讚」等。

日本網友則是表示，「從教育者沒有阻止這種行為來看，就可以知道他們國民素質的程度」、「與其說是憤怒，更驚訝的是竟然有人能夠不知恥地做出這種事情」、「比起生氣，我更替這個國家的人感到悲哀」、「批評日本之前，先看看自己的國家」。

有網友說，「是他們自發性這麼做。還是國家、學校指示的？他們不感到羞恥嗎？」、「這已經遠遠超出我們的常識了，真的是很粗俗、無禮」。

也有網友說，「另一方面，台灣是替安倍樹立起銅像。我真的認為哀悼逝者的這種文化很重要。」

安倍 日本 教育部

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