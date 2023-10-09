她坐公園被小動物蜂擁圍繞 網驚：你是迪士尼公主嗎

這名女士因為身上藏有許多飼料，所以到了公園便吸引許多動物前來。（取材自微博）

自古以來人類與大自然一直是互相依存的關係，總是處在鋼筋水泥叢林中忙碌的人類，到了休假時間還是會想盡辦法到充滿綠意的地方，既能吸收珍貴的芬多精，也能獲得心靈上的救贖，不過大家有想過，如果能被各種動物包圍是什麼感覺嗎？日前有中國網友在微博 上分享一段英國的影片，從畫面中可見一位美麗的女士剛坐在公園的板凳上沒多久，陸陸續續有很多鳥類和松鼠前來問候，此番景象讓在公園散步的民眾及網友們驚呆了。

這個故事的背景發生在倫敦的公園裡，剛從大學畢業找到工作的小姐，每天都被忙碌的生活壓得喘不過氣，因此到了假日總會奔向公園或是郊區，暫時遠離都市的喧囂，當天她來到公園的板凳上小憩，也許是因為身上藏著許多飼料，先有鸚鵡飛到女人的手上試探著她的來歷，接著「呼朋引伴」的畫面便發生了，成群的松鼠、鴿子和鳥類聞香而來，憑藉可愛的模樣，從陌生人討到不少飼料，被動物環繞的奇景也吸引不少遊客前來觀看，療癒的畫面溫暖了每一個人。

談到當天的心情，這名女士表示，那天真的是意外中的驚喜，並體驗到原來動物的力量是非常強大的，她也提到，在離開公園前向這些美麗的小生物一一道別後，心裡雖充滿不捨，但這天所經歷的讓這一周的疲憊都消失殆盡了，自己有力量可以迎接更好的明天。